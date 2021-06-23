كوريا الجنوبية تسجل أول إصابة بمتلازمة التهاب الأجهزة المتعددة لمريض كورونا

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، عن إصابة رجل بالغ بمتلازمة التهاب الأجهزة المتعددة التى تحدث عادة لدى الأطفال والمراهقين المصابين بفيروس كورونا المستجد وهى الحالة الأولى التى تشهدها البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية عن بعض المصادر الطبية الكورية قولها، إنه تم تأكيد إصابة رجل بالغ من العمر 38 عاما بمتلازمة التهاب الأجهزة المتعددة بعد إصابته بفيروس كورونا في نهاية شهر أبريل في مركز أسان الطبي في سول، وهذه هي المرة الأولى التي يصاب فيها شخص بالغ بمتلازمة التهاب الأجهزة المتعددة في كوريا الجنوبية بعد إصابته بفيروس كورونا.

وقال الدكتور كيم، إن متلازمة التهاب الأجهزة المتعددة تحدث عادة لدى الأطفال والمراهقين ومن النادر حدوثها لدى البالغين، مشيرا إلى أنه من المحتمل أن تكون متلازمة التهاب الأجهزة المتعددة هي إحدى المضاعفات المرتبطة بـ(كوفيد-19).

إصابات كورونا حول العالم

وأظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 179.1 مليونا حتى صباح اليوم الأربعاء، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات المعطاة حول العالم 2.71

مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0700 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 179 مليونا و 112 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لثلاثة ملايين و 881 ألف حالة، وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء أكثر من مليارين و 712 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا.

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.