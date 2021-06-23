تايوان: 104 إصابات جديدة بكورونا و24 حالة وفاة

سجلت تايوان اليوم الأربعاء 104 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، جميعها حالات إصابة محلية، بالإضافة إلى 24 حالة وفاة بسبب الفيروس، طبقا لما ذكره مركز القيادة الرئيسي لمكافحة

الأوبئة.

وقالت وكالة الأنباء المركزية في تايوان "سي.إن إيه" اليوم إن الحالات الجديدة ترفع إجمالي حصيلة الإصابات في البلاد إلى 14 ألفا و260 حالة، من بينها أكثر من 12 ألفا و800 حالة إصابة محلية، تم تسجيلها منذ 15 مايو الماضي، عندما سجلت البلاد أولا أكثر من مئة حالة إصابة في يوم واحد، للمرة الأولى منذ بدء التفشي في أوائل عام 2020 .

وحالات الوفاة الـ24، لـ15 رجلا وتسع نساء، تتراوح أعمارهم ما بين 40 و90 عاما، والذين توفوا في الفترة من 13 حتى 21 يونيو.

وحتى الآن، بلغت حصيلة الوفيات في تايوان بسبب الفيروس، 599 حالة، من بينها 587 حالة منذ 15 مايو الماضي.

إصابات كورونا حول العالم

كما أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 179.1 مليونا حتى صباح اليوم الأربعاء.

وأظهر أحدث البيانات المتوافرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 179 مليونا و 112 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لثلاثة ملايين و881 ألف حالة.

لقاحات كورونا حول العالم

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء أكثر من مليارين و712 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا.

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.