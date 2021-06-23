التحقيق في سقوط سيارة من أعلى كوبري أكتوبر

تباشر النيابة العامة في الأزبكية بمحافظة القاهرة اليوم الثلاثاء، التحقيق في حادث سقوط سيارة من أعلى كوبري أكتوبر بشارع الجلاء على المواطنين، ما تسبب في مصرع قائد السيارة وإصابة 2 آخرين، و تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مقطع فيديو مدته دقيقة و12 ثانية يرصد الحادث.

وظهر في مقطع الفيديو الذي وثقته كاميرات المراقبة بشارع الجلاء، تواجد عدد من الأشخاص والسيارات في الشارع أسفل كوبري 6 أكتوبر، حتى أن أحد الأشخاص تناول "سندوتشات"، على أحد صناديق الكهرباء بالمنطقة وتأتي سيارة لتقف أسفل الكوبري بصورة طبيعية.

وظهر أيضا خلال مقطع الفيديو أنه خلال عدة ثوانٍ فوجئ المارة بسقوط سيارة بيضاء اللون على رؤوسهم من أعلى الكوبري ليفروا هاربين وتتهشم السيارة المتوقفة في الحال عقب سقوط السيارة البيضاء وسط حالة من الذهول.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو بصورة واسعة عبر كافة المنصات.

كيف تتجنب حوادث الطرق

الابتعاد عن المشتتات أثناء القيادة

الابتعاد عن السرعة الزائدة

يجب الابتعاد عن المشتتات أثناء القيادة، لتجنب وقوع الحوادث المرورية، من خلال تجنب استعمال الهاتف المحمول، أو إرسال الرسائل النصية أثناء القيادة

التأكد من ضبط نظام مكبر الصوت في السيارة؛لإجراء المكالمات الهاتفية دون استخدام اليدين، هذا كما يجب توعية الأطفال بضرورة تركيز السائق على الطريق أثناء القيادة

ضبط كافة مرايا السيارة بطريقة صحيحة، بحيث يُمكن رؤية أكبر قدر ممكن من الطريق من الخلف.

الإمساك بعجلة القيادة بكلتا اليدين، فقد يؤدي استخدام يد واحدة أثناء القيادة لوقوع حادث.

مراقبة الطريق بحذر، فقد يظهر طفل، أو حيوان أليف، أو أحد سائقي الدراجات النارية بشكل مفاجئ؛ لذا يجب أن يكون السائق متيقظاً في كافة الأوقات.

عدم الإسراع عند تحول ضوء الإشارة الضوئيّة إلى اللون الأخضر والتركيز أثناء القيادة وإصلاح أعطال السيارة فورا وطلب المساعدة في حالة ظهور عطل مفاجئ.