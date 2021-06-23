الأربعاء 23 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

غدًا.. «الصحة العالمية» تستعرض مستجدات كورونا واستعدادات موسم الحج والعمرة

الدكتور أحمد المنظري
الدكتور أحمد المنظري

يعقد المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية، غداً، مؤتمر صحفى عن بُعد لمناقشة آخر مستجدات جائحة "كوفيد-19" في إقليم شرق المتوسط، وترتيبات موسم الحج والعمرة في ظل الجائحة.

يشارك في المؤتمر؛ الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط، الدكتورة رنا حجة، مديرة إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية- المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، الدكتور هاني جوخدار، نائب وزير الصحة السعودي، الدكتور إبراهيم الزيق، ممثل منظمة الصحة العالمية في المملكة العربية السعودية ،الدكتورة داليا السمهوري، مديرة برنامج الاستعداد للطوارئ واللوائح الصحية الدولية بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط.

 

كورونا في مصر

 

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت أمس الثلاثاء، عن خروج 799 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 206852 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 498 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 37 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 278295 من ضمنهم 206852 حالة تم شفاؤها، و15935 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

الصحة العالمية جائحة كوفيد-19 موسم الحج والعمرة الدكتور أحمد المنظري اقليم شرق المتوسط

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