«السياحة» تحذر المنشآت والمطاعم من عدم تسجيل عمالها في المنظومة الأمنية

حذرت وزارة السياحة والآثار، المنشآت والمطاعم السياحية من عدم تسجيل بيانات العاملين بمنشآتها بقاعدة بيانات المنظومة الأمنية بالوزارة.

وقال عبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون المنشآت الفندقية والسياحية والأنشطة السياحية، في كتابه إلى غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة عادل المصري، إنه يجب على كافة أعضاء الغرفة سرعة إتمام التسجيل لعمالها، مؤكداُ أن هناك لجان من قبل الوزارة ستقوم بالمرور والتفتيش على المنشآت لفحص تسجيل العاملين وسيتم إصدار قرارات بمعاقبة المنشآت التى لم تُسجل أحداً أو سجلت جزءاً قليلاً جداً من العاملين بها، وفقاً للقانون رقم 1لسنة 1973 في المادة الـ19 والذي منح وزارة السياحة الحق في وقف نشاط وإغلاق المنشآة في حالة عدم الإدلاء أو الامتناع عن تقديم أية بيانات لمفتشي الضبط القضائي أو أن يحولوا دون قيامهم بمهام عملهم على الوجه الأكمل.

وأشار مساعد وزير السياحة والآثار لشئون المنشآت الفندقية والسياحية والأنشطة السياحية، إلى أن هذا المشروع والمنظومة يتم تنفيذها تحت إشراف رئاسة الجمهورية والجهات المختصة “وزارة الداخلية قسم تكنولوجيا المعلومات، والإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار ووزارة السياحة والآثار، وغرفتى المنشآت الفندقية والسياحية”.

وأضاف، أنها تأتى أيضاً تنفيذاً وتفعيلاً للقرار الوزارى رقم 537 لعام 2014 والمُعدل بالقرار الوزارى رقم 62 لعام 2019 بإعادة تشكيل اللجنة السياحية، والخاص بإلزام جميع المنشآت السياحية والفندقية بإدراج بيانات عمالها وتدريب عدد من المسئولين بها على إدخال بيانات البرنامج الخاص فى قاعدة بيانات العاملين بالقطاع السياحي.

وأكد العاصى، أن الوزارة قد رصدت قيام بعض المنشآت بتسجيل عدد قليل جداً من العاملين بالمخالفة للقرار الوزارى، وإنه نظراً للأهمية القصوى لتسجيل العاملين بالمنشآت السياحية من الناحية الأمنية فى قاعدة بيانات العاملين بوزارة السياحة، فلن تتهاون الوزارة فى عمليات تسجيل المنشآت لعمالها فى هذه المنظومة.

من جهته، ناشد عادل المصرى، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أعضاء الجمعية العمومية للغرفة، سرعة إتمام عمليات التسجيل لعمالها لتجنب صدور قرار بمعاقبة المنشأة ، مشيراً إلى أن البيانات المطلوبة من المنشآة فى الوقت الحالى أسم العامل رباعى، واسم الأم ثلاثى، والعنوان بالكامل، والرقم القومي، وصورة بطاقة الرقم القومى، وصورة شخصية حديثة.

وأكد المصرى، أنه فى حالة مخالفة المنشآة لهذه التعليمات والتوجيهات سيتم توقيع عقوبات عليها، وستضطر الغرفة أسفة بوقف إجراء إى معاملات لها ومعها لحين رفع الإيقاف.

وأشار المصرى إلى أن الغرفة قد قامت بمخاطبة أعضائها من خلال كتب دورية تم تعميمها على الجميع أكدت فيها على ضرورة تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالعاملين بجميع المنشات والمطاعم السياحية، على وجه السرعة، وإدراج هذه البيانات على النظام المخصص لذلك والمعروف باسم المنظومة الأمنية.