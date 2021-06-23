الأربعاء 23 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

كيف تحوًل مقارنتك بالآخرين لأمر إيجابي؟

مقارنة
مقارنة

يعتقد كثيرون أن مقارنة الشخص لنفسه بالآخرين أمر غير صحي تمامًا، لكن الدراسات أثبتت أنه إيجابي.

وفقًا لموقع "bright side" نوضح 5 أسباب تجعلك لا تتخلِ عن عادة مقارنة نفسك بالآخرين.

1- أنت تحقق المزيد

بمقارنة نفسك بالآخرين، فإنك تحصل على الإلهام منهم، وهذا بدوره يساعدك على النمو، مما يدفعك للإنتاجية والمثابرة، حاول اتباع أفضل عاداتهم، ولكن لا تقوم بالتقليد.

ويجب أن تبقى أموالك خارج المنافسة أيضًا لأنها ستقودك فقط إلى الاعتقاد بأن العالم غير عادل على سبيل المثال، حاول أن تفهم سبب امتلاك شخص لكثير من المال (إذا لم يكن وارث)، ستحصل على فكرة عن مقدار الجهد الذي تحتاجه بذله من أجل التمتع بحياة جيدة. 

 

2- تعلم أن تكون أكثر امتنانًا

عندما نسعى باستمرار لنكون أفضل وأفضل، فإننا نميل إلى اعتبار الأشياء العادية أمرًا مفروغًا منه لحسن الحظ ، يمكن أن تكون مقارنة حياتك بحياة الآخرين ممارسة فعالة للامتنان، مجرد إدراك حقيقة أن لديك منزلًا وسريرًا وطعامًا ، يمكن أن ينمي تقديراً لحياتك، حيث لا يمتلك بعض الأشخاص نصف الأشياء التي تفعلها ، لذا في المرة القادمة التي تتوجه فيها إلى السرير ، قبل أن تلمس رأسك الوسادة ، خصص دقيقة لتذكير نفسك بمدى سعادتك بالحصول على سرير مريح.

3. التعايش مع الندم

وجدت دراسة أجرتها جامعة كونكورديا أن مقارنتك مع الآخرين يمكن أن ينمي مشاعر إيجابي،فقدة شارك 104 أشخاص من مختلف الأعمار في التجربة، طُلب منهم مشاركة أكبر الأشياء ندمًا في حياتهم، أولئك الذين شعروا بأن ندم الآخرين كان أسوأ أظهروا زيادة في المشاعر الإيجابية.

هذا هو ما يسمى المقارنة الاجتماعية التنازلية، الفكرة هي أن تشعر بتحسن لأن شخصًا ما أسوأ منا إنه يعزز تقديرنا لذاتنا، ويعزز المشاعر الإيجابية، ويخفف من القلق.

4. يساعدك على حل المشاكل

يمكن أن تكون مقارنة مشاكلك مع أولئك الذين مروا بالفعل بما تتعامل معه أمرًا مريحًا ومحفزًا، يمكننا حتى أن نتخيل الأشخاص الذين نتطلع إليهم لتقديم المشورة لنا، ومن المثير للاهتمام أنه يمكنك تجنب المشاكل في المقام الأول من خلال إلقاء نظرة على كيفية فشل الآخرين.

5. تصلح عيوب شخصيتك

من الممكن بالفعل تعزيز ثقتك بنفسك أثناء مقارنة نفسك بالآخرين، على سبيل المثال، إذا كنت خجولًا، يمكنك أن تصبح اجتماعيًا أكثر من خلال مقارنة نفسك بشخص آخر.

من السهل أيضًا ضبط سلوكك السيئ بمجرد أن ترى شخصًا يتصرف بنفس السوء.

كيف يتحول مقارنه بالاخرين بشكل ايجابي كيف يتحول مقارنة بشك ايجابية المقارنه بالاخرين ايجابية المقارنه بالاخرييين مقارنة نفسك بالآخرين هو

رئيس التحرير

وائل لطفي

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