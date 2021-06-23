بلجيكا تسجل 395 إصابة جديدة بسبب كورونا

سجلت بلجيكا 395 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال 24 ساعة الماضية، حيث سجلت 433 بين 13 و19 يونيو الجاري، ويمثل هذا انخفاضا بنسبة 44% عن فترة الأيام السبعة السابقة.

وذكر معهد الصحة العام في بلجيكا "سيانسانو"- حسبما ذكرت قناة "آر تي بي إف" الإخبارية البلجيكية، اليوم الأربعاء، أنه يوجد 450 حالة حاليا بالمستشفيات بينها 184 مريضا في العناية المركزة ووفاة ثلاث حالات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكد المعهد أنه منذ بداية ظهور الوباء في بلجيكا، تم إدخال 75 ألفاً و200 شخصاً إلى المستشفى بسبب كوفيد -19 بينما توفي 25 ألفاً و144 شخصا بسببه، كما أصيب مليون و100 ألف.

إصابات كورونا حول العالم

كما أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 179.1 مليونا حتى صباح اليوم الأربعاء.

وأظهر أحدث البيانات المتوافرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 179 مليونا و112 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لثلاثة ملايين و881 ألف حالة.



ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.



كورونا حول العالم



يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير قبل الماضي.

