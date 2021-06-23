835 إصابة جديدة بكورونا و70 وفاة فى أوكرانيا

أعلن وزير الصحة الأوكراني مكسيم ستيبانوف، اليوم الأربعاء، تسجيل 835 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و230 ألفا و977 حالة.

وكتب "ستيبانوف" في صفحته على "فيسبوك"، وفق ما نقلته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، أن "أوكرانيا سجلت 835 إصابة جديدة بفيروس كورونا و70 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي".

وبعد تسجيل أحدث الإحصائيات، ارتفع عدد الوفيات بالفيروس التاجي منذ بدء الجائحة إلى 52 ألفا و123 حالة وفاة.

وأضاف أنه، خلال الـ24 ساعة الماضية، تماثل للشفاء 2292 شخصا، ليصل إجمالي المتعافين إلى مليونين و155 ألفا و261 شخصا.

إصابات كورونا حول العالم

كما أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 179.1 مليونا حتى صباح اليوم الأربعاء.

وأظهر أحدث البيانات المتوافرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0700 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 179 مليونا و 112 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لثلاثة ملايين و881 ألف حالة.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا.

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.



كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

