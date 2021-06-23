الأربعاء 23 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

بعد طرح أول علاج له بمصر.. تعرف على أعراض وأسباب ضمور العضلات؟

ضمور العضلات
ضمور العضلات

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن تسجيل أول دواء يتم تداولة بسوق الدواء المصرى يستخدم فى علاج ضمور العضلات، وأكدت هيئة الدواء المصرية أن الدواء سوف يساهم فى تقليل معاناة المرضى، وكذلك القضاء على ظاهرة تهريب الأدوية، وانتشار التداول من خلال السوق السوداء، وتقليل نفقات الإنفاق

ونرصد بحسب موقع  "webteb"  ماهي أعراض ضمور العضلات: 

ضمور العضلات

هو عبارة عن مجموعة من الأمراض التي تؤدي إلى ضعف العضلات وبالتالي فقدان الكتلة العضلية بالتدريج، حيث يصيب ضمور العضلات الجسم عندما يتوقف عن ممارسة النشاط البدني والجلوس لفترات طويلة في السرير نتيجة للإصابة بمرض ما أو التعرض لحادث ما.

أعراض ضمور العضلات

 - مشاكل وصعوبات في التوازن الجسدي.

 - الشعور بوهن وضعف عام.

 - الشعور بأن حجم إحدى اليدين أو القدمين أصغر من الأخرى وبشكل ملحوظ.

 - عدم القدرة على ممارسة الأنشطة البدنية لفترات مطولة من الوقت.

أسباب ضمور العضلات

تلعب العديد من العوامل دوراً كبيراً في الإصابة بضمور العضلات، وهذه أهمها:

1- الجينات والوراثة

ضمور العضلات "الشوكي" هو مرض وراثي في المقام الأول، ويتسبب في خسارة الخلايا العصبية المسؤولة عن الحركة وفي ضمور النسيج العضلي.

2- سوء التغذية 

من الممكن لسوء التغذية أن تحفز نشأة وظهور مجموعة من الأمراض، بما في ذلك مرض ضمور العضلات. 

3- العمر

مع التقدم في العمر يبدأ الجسم بإنتاج كميات أقل من البروتينات، والتي تساهم عادة في زيادة حجم العضلات والحفاظ على صحتها وعلى قوة النسيج العضلي.

4- أمراض مختلفة

هناك العديد من الأمراض التي قد تساهم في الإصابة بضمور العضلات، وهذه أهمها:

 - التصلب الجانبي الضموري.

 - التهاب العضلات.

 - التهاب المفاصل.

 - شلل الأطفال.

 - التصلب اللويحي.

5- مشاكل عصبية

قد تتسبب العديد من المشاكل العصبية بخلل في قدرة الأعصاب المسؤولة عن التحكم بحركة العضلات، وهو أمر يمنع انقباض العضلات وانبساطها بسبب عدم وصول أي إشارات عصبية إلى العضلات.

حالات تتسب في صنع دواء لعلاج الضمور

هشتاج "أنقذوا رشيد"

جاء ذلك بعد فترة من انتشار هاشتاج "أنقذوا رشيد" على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للتبرع لطفل عمره عام ونصف على مشارف الموت بسبب معاناته من مرض جيني نادر يعرف باسم "ضمور العضلات الشوكي".

وأعلنت أسرة الطفل أنه لإنقاذ حياته يحتاج حقنة Zolgensma تكلفتها نحو 35 مليون جنيه مصري تُمنح مرة في العمر للصغير قبل إتمام عامه الثاني وتتضمن الجين المفقود منه.

الطفل ريان مصباح 

كما أثارت قصة الطفل المصري ريان مصباح في مارس الماضي، كثيرا من التعاطف حتى حصوله على العلاج حيث يتجاوز سعر الحقنة 34 مليون جنيه مصري.

ومؤخرا تم تداول أخبار بشأن دواء أو علاج لضمور العضلات من إنتاج شركة أدوية تبيم أن تكلفته في مصر تصل إلى 34 مليون جنيه، 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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