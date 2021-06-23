«أحمد نوتردام» لـ رامز جلال يتصدر شبابيك التذاكر بـ17 مليون جنيه

واصل فيلم "أحمد نوتردام" بطولة الفنان رامز جلال تصدره لإيرادات شباك التذاكر المصري بعد 6 لأسابيع من إطلاقه بموسم عيد الفطر المبارك، ليحقق إيرادات مميزة رغم قلقة الجماهير وقلة الحفلات المسموح للجمهور بدخول السينمات خلالها الفترة الماضية، مع منافسة من فيلم "ديدو" بطولة الفنان كريم فهمي.

إيرادات أحمد نوتردام

وحقق فيلم أحمد نوتردام خلال الأسبوع الجاري مليون و200 ألف جنيه، لتصل إيرادات الفيلم الكلية خلال 6 أسابيع إلى 17 مليون جنيه و450 ألف جنيه، معتليا صدارة الترتيب بين الأفلام المصرية والأجنبية التي عرضت خلال فترة عيد الفطر المبارك.

ويواصل الفيلم الكوميدي الجديد تواجده على مدار شهر آخر حتى بدء موسم عيد الأضحى الذي ينافس فيه مجموعة كبيرة من الأفلام الضخمة، ومنها فيلم "مش أنا" بطولة النجم تامر حسني، "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة الفنان كريم عبد العزيز.

الفيلم من بطولة كلا من النجمة غادة عادل، والفنان خالد الصاوي، والفنان الشاب حمدي الميرغني، والنجم بيومي فؤاد، ويقدم الفيلم الجديد فكرة سفاح النساء، والصحفي الذي يدخل في صراع معه من خلال دراما تعتمد على التشويق، إلى أن يوقع «رامز»، الذى يجسد شخصية الصحفي، بالسفاح الذي يجسد شخصيته خالد الصاوي.

إيرادات فيلم ديدو

بينما كان فيلم "ديدو" بطولة الفنان كريم فهمي هو المنافس الرئيسي لفيلم أحمد نوتردام، وخلال الأسابيع الستة التي عرض فيها الفيلم حقق الفيلم إيرادات كلية بقيمة 13 مليون و600 ألفا جنيه، والفيلم من بطولة كل من حمدي الميرغني، محمد ثروت، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، هدى المفتي، تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج كريم السبكي، والفيلم يعد من الأفلام الكوميدية التي تعتمد على الفنانتازيا في التنفيذ نظرا للاعتماد على الجرافيك في التنفيذ لتحويل أبطال الفيلم لعقلة الإصبع.