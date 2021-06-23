بينها 40 بـ «دلتا بلس».. 50.8 ألف إصابة جديدة بكورونا فى الهند

أفادت مصادر بالهند بأنه تم تسجيل أكثر من 40 حالة إصابة بسلالة "دلتا بلس" من فيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد.

ونقلت قناة "إن دي تي في" الهندية، اليوم الأربعاء، عن هذه المصادر قولها: إنه تم تسجيل 21 حالة في ولاية "ماهاراشترا" و6 حالات في ولاية "ماديا براديش" و3 حالات في كل من ولايتي "كيرلا" و"تاميل نادو" وحالتين في ولاية "كارناتاكا" وحالة واحدة في كل من ولايات "البنجاب" و"أندرا براديش" و"جامو".

وأضافت المصادر أن حالات الإصابة بالسلالة الجديدة لا تقتصر على هذه الولايات.

وكان مسئولون في الهند قد أبلغوا عن وجود سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تحمل اسم المتغير "دلتا بلس" وهي أشد عدوى وانتشارًا عن نظيرتها السابقة.

وفي نفس السياق، سجلت الهند 50 ألفا و848 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 30 مليونا و28 ألفا و709 أشخاص.



وذكرت وزارة الصحة الهندية- وفق ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، اليوم الأربعاء، أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 1358 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 390 ألفا و660 شخصا.



وأفادت بأن 68 ألفا و817 حالة تماثلت للشفاء، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين إلى 28 مليونا و994 ألفا و855 حالة.



ووفقا لأحدث البيانات، تراجع عدد الحالات النشطة حاليا في الهند إلى 643 ألفا و194 حالة.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

