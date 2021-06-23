يستهلها بألمانيا.. وزير الخارجية الأمريكي يبدأ جولة أوروبية

بدأ وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، جولته الأوروبية التي يستهلها بزيارة ألمانيا ويجري خلالها مباحثات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ووزير الخارجية الألماني هيكو ماس لإعادة تأكيد التزام الولايات المتحدة بتعميق العلاقات بين الولايات المتحدة وألمانيا والعلاقات عبر الأطلسي.



وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أنه من المقرر أن يناقش المسؤولون الثلاثة سبل التعافي من جائحة كوفيد-19 ومعالجة أزمة المناخ ومواجهة التحديات التي تفرضها الصين وروسيا.



وأضاف البيان أن وزير الخارجية الأمريكي سيشارك في مؤتمر برلين الثاني حول السلام والاستقرار في ليبيا الذي يبدأ أعماله اليوم في برلين بمشاركة العديد من الدول من بينها مصر.

وعقب زيارته إلى برلين يغادر وزير الخارجية الأمريكي إلى باريس وروما مع جدول أعمال مثقل، على أن ينهي جولته في 29 يونيو في مدينة ماتيرا الإيطالية بلقاء مع وزراء خارجية القوى العالمية الرئيسية الأعضاء في مجموعة العشرين.



وعلي صعيد أخر، قال وزير الخارجية الأمريكى انتونى بلينكن أن حوالى 18 ألف أفغانى، ممن ساعدوا القوات الأمريكية فى أفغانستان يسعون لمغادرة البلاد قبل إتمام انسحاب القوات الأمريكية بحلول 11 سبتمبر المقبل.

وقال بلينكن - فى تصريحات أوردتها وزارة الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكترونى أمس الثلاثاء، أن حوالى 18 ألف شخص أو أكثر أعربوا عن اهتمامهم للانضمام إلى برنامج القدوم إلى الولايات المتحدة".

وأضاف بعبارة أخرى، هناك 18 ألف أفغانى عملوا مباشرة مع جنودنا ومع دبلوماسيونا فى أفغانستان، مشيرا إلى أن نصف هذا العدد قد أكمل بالفعل الإجراءات الضرورية، فيما بدأها النصف الآخر للتو.

وأوضح أن "حوالى تسعة آلاف من هؤلاء الأشخاص ما زالوا في بداية الإجراءات، فلقد أعربوا عن اهتمامهم وينظرون في الأمر، لكنهم لم يملأ أحد منهم الاستمارة، وهناك تسعة آلاف آخرين قاموا - بالفعل - بملء الاستمارات، بعضهم في انتظار موافقة سفارتنا في أفغانستان وآخرين ممن هم بالفعل في عملية الهجرة نفسها".

وتابع: إن وزارة الخارجية الأمريكية خصصت 50 مسؤولاً لتيسير إجراءات تأشيرات الهجرة الخاصة التي يطلبها هؤلاء الأفراد، وقد نجحوا بالفعل في إنجاز بعض الأعمال المتراكمة التي كانت موجودة فى هذه العملية.