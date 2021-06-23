الأربعاء 23 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

بحضور 23 نائب محافظ.. وزير التنمية المحلية يناقش مستجدات تقنين أوضاع المخالفين

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي

أعلن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، عن استضافة الوزارة اجتماعاً لـ٢٣ من نواب المحافظين، بمشاركة اللواء عبد الله عبد الغنى، رئيس الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضى الدولة وعدد من قيادات الوزارة المعنيين بهذا الملف.

وقال وزير التنمية المحلية إنه تمت مناقشة بعض المقترحات والإجراءات التي تساعد في الإسراع بعمليات تقنين أراضى الدولة وتحصيل مستحقاتها وتذليل كل التحديات الراهنة لسرعة نهو وحل المعوقات والمشاكل التي تظهر خلال العمل في المحافظات.

وأضاف شعراوى أنه سيتم إعداد تقارير دورية كل أسبوعين للعرض على اللجنة العليا بالتنسيق بين الوزارة والمحافظات لسرعة مواجهة أي صعوبات، لافتاً إلى ضرورة تضافر كل الجهود من العاملين بمنظومة التقنين وجهات الولاية لسرعة نهو إجراءات التعاقد لكل من تنطبق عليهم الشروط وتسليم العقود للجادين وتلافى أي مشكلات. 

وأكد وزير التنمية المحلية جدية الدولة وإصرارها على تقنين الأوضاع المواطنين والحفاظ على حقوق الدولة وعدم المغالاة في التسعير ومراعاة البعد الاجتماعي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن . 

وأوضح أنه وجه المحافظات بتكليف نواب المحافظين بالإشراف المباشر على ملف تقنين أراضى الدولة؛ ضمانا لسرعة الإنجاز، ومتابعة عمليات إزالة التعديات للمخالفين، لافتاً إلى أنه يتم تطبيق القانون على كل المخالفين وأنه لا تهاون مع أي مخالف.

وشدد شعراوي على أن المحافظين لديهم تعليمات وتكليفات بضرورة عقد جولات ميدانية في مختلف القرى والمراكز والأحياء، بجانب الاستماع إلى شكاوى المواطنين، وسرعة العمل على حلها.

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