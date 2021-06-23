الأربعاء 23 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

انطلاق فيلم «مش أنا» لـ تامر حسني.. وحضور فني لافت بالعرض الخاص

العرض الخاص لمش أنا
العرض الخاص لمش أنا

تبدأ السينيمات ودور العرض في مصر بداية من حفل الساعة العاشرة صباح اليوم، عرض الفيلم الكوميدي الجديد “مش أنا” بطولة النجم تامر حسني وعدد كبير من النجوم، بعد اختيار الموعد النهائي لعرضه بعد سلسلة من التأجيلات خلال الفترة الماضية، على أن يستمر الفيلم في المنافسة خلال موسم عيد الأضحى المقبل.

العرض الخاص لمش أنا

وخلال الساعات الماضية أقامت الجهة المنتجة للفيلم الجديد عرضا خاصا بسينما "مول مصر" بمدينة السادس من أكتوبر في وقت متأخر بحضور فني كبير، حيث تواجد تامر حسني والمخرجة سارة وفيق وعلي ربيع ومصطفى قمر وحمدي الميرغني وأوس أوس ووالدة تامر حسني وشقيقه حسام، والمطرب سامو زين والفنان تامر فرج وزوجته، بالإضافة إلى عدد كبير من الجماهير المتواجدة في المول التي حرصت على التواجد في محاولة لحضور الفيلم الجديد.

وينافس الفنان تامر حسني بفيلمه الجديد مجموعة كبيرة من الأعمال المقرر طرحها خلال الفترة القادمة وأولها فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” خلال الفترة القادمة.

العرض الخاص لمش أنا

 

 

ويظهر تامر حسني خلال أحداث فيلم “مش أنا” المطروح بالسينيمات مؤخرا بشخصية جديدة ومختلفة عما قدمه من قبل، وهي شاب يعاني من مرض نفسي حيث يقوم بأفعال عديدة رغمًا عنه، وكأن يده هي التي تقوده لفعل هذه الأشياء، ويظل طوال أحداث الفيلم يردد كلمة  “مش أنا” ليبرر عن أفعاله، وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهي الفنانة سوسن بدر؛ حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهي محور حياته.

العرض الخاص لمش أنا

الفيلم  يشارك فى بطولته بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، إضافة إلى عدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.

 

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