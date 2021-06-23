الأربعاء 23 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

البابا تواضروس يبحث مع الأمم المتحدة عقد مؤتمر دولي في مصر عن الهجرة والدين

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ لوران دي بوك، رئيس بعثة الأمم المتحدة للهجرة، وبالمقر البابوي بالقاهرة.

واستعرض اللقاء نشاط الأمم المتحدة في رعاية اللاجئين على مستوى العالم والدور المصري في رعاية المتواجدين في مصر من الدول العربية الشقيقة، كما عرض ترتيبات إقامة مؤتمر دولي في مصر عن الهجرة والدين، وإمكانية مشاركة الكنيسة فيه قرب نهاية العام المقبل.

البابا يلتقي عدد من الأساقفة لبحث الأمور الرعوية 

جدير بالذكر أنه كان قد استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ أمس، عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لبحث الأمور الرعوية بالإيبارشيات المختلفة.

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، نيافة الأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة وتوابعها ووكيل الكلية الإكليريكية اللاهوتية بالأنبا رويس، يرافقه الدكتور سعيد حكيم وكيل الكلية للدراسات العليا، حيث ناقشا مع قداسة البابا عددًا من الملفات الخاصة بالكلية.

كما استقبل الأنبا رويس الأسقف العام بآسيا، الذي ناقش مع قداسة البابا الترتيبات الخاصة بمنطقة خدمته في قارة آسيا.

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، في المقر البابوي بالقاهرة، أمس  الثلاثاء، نيافة الأنبا مكاري، الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الجنوبية. 

الكنيسة تبدأ صوم الرسل

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، صوم الرسل والذي يستمر حتى 12 يوليو المقبل، بعيد القديسين بطرس وبولس الرسول.

ويعتبر صوم الرسل من أقدم الأصوام في الكنيسة عبر الأجيال، حيث يستند إلى الآية التى تقول: "ولكن حينما يرفع عنهم العريس فحينئذ يصومون"، كما يعد صوم الرسل هو أول صوم صامته الكنيسة، فقد صامه الآباء الرسل بعد حلول الروح القدس عليهم استعدادًا للخدمة، وأنهم صاموا أربعين يومًا على مثال موسى النبي قبل أن يستلم لوحي الشريعة وإيليا النبي قبل أن يكلمه الله على جبل حوريب، وأيضًا لصوم السيد المسيح أربعين يومًا قبل أن يبدأ فى خدمته.

مدة الصوم مُتغيرة
 

وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين أصوام الكنيسة لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا حتى 48 يومًا، وينتهي صوم الرسل دائمًا بعيد الرسل أو عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس الرسول في 12 يوليو من كل عام.

وصوم الرسل هو صوم تتبعه الأرثوذكسية و‌الكنيسة الكاثوليكية، يبدأ الصوم في يوم الإثنين الثاني بعد عيد العنصرة ويستمر حتى عيد القديسين بطرس وبولس والذي يحُل في 12 يوليو وتتراوح مدته من ثمانية إلى اثنين وأربعين يومًا بسبب طبيعة عيد القيامة.

وتصوم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من أول يوم إثنين بعد عيد العنصرة حتى 4 أبيب حسب التقويم القبطي، بينما الكنيسة السريانية الأرثوذكسية تبدأ الصوم أيضًا من أول يوم اثنين بعد عيد العنصرة حتى 29 يونيو، لكن مجلس حمص، الذي عقد عام 1946، اختصر الصيام ببدء الصيام في 26 يونيو.

البابا تواضروس الثاني لوران دي بوك رئيس بعثة الامم المتحدة للهجرة بالمقر البابوي بالقاهرة رعاية اللاجئين نشاط الامم المتحدة

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وائل لطفي

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