الأربعاء 23 يونيو 2021
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مصر

مكرم: «صوت مصر فى إفريقيا» بتوجيهات رئاسية لتعزيز التعاون مع دول القارة

لقاء نبيلة مكرم
لقاء نبيلة مكرم

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وفدًا من أعضاء لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، يضم النواب، الدكتور هاني نعمة الله، الدكتورة سلوى الحداد، الدكتورة نيفين جورج، الدكتور محمد الشيخ، لبحث التعاون المشترك بين وزارة الهجرة ولجنة الصحة بمجلس الشيوخ بشأن مبادرة "صوت مصر في إفريقيا".

واستهلت مكرم اللقاء بالترحيب بالوفد البرلماني، مثمنة التعاون المثمر بين وزارة الهجرة والسلطة التشريعية بغرفتيها "النواب والشيوخ"، تنفيذًا لتكليفات رئيس الوزراء، مؤكدة حرص الوزارة على استدامة التواصل على التنسيق مع الجهات المعنية ومجلسي "النواب والشيوخ"، لبحث كل المقترحات والأفكار وإمكانية تنفيذها، لتفعيل مبادرة "صوت مصر في إفريقيا" على أرض الواقع.

وأضافت وزيرة الهجرة أن هذا اللقاء بحث نتائج آخر لقاء افتراضي ضمن لقاءات مبادرة "صوت مصر في إفريقيا"، والذي شارك به النائب الدكتور هاني نعمة الله، والذي بحث احتياجات المصريين في إفريقيا والاستفادة من خبراتهم، وكذلك بحث أفكارهم واقتراحاتهم لاحتياجات الدول الإفريقية المقيمين بها في كل المجالات الممثلة في السياحة والمجال الطبي والصيدلي والاستثمار وصناعة الدواء وغيرها من المجالات التي من الممكن أن تفتح أسواقًا جديدة لمصر في القارة السمراء، في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية وتوجيهات القيادة السياسية بتوطيد وتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية، وذلك من خلال وزارة الهجرة والقوة الناعمة لمصر الممثلة في المصريين بالخارج.

وأشارت الوزيرة إلى أن اللقاء ناقش أيضًا ملف الأطباء والصيادلة وفتح أسواق لهم في إفريقيا، فضلًا عن تصدير الدواء إلى إفريقيا والاستفادة من خبرات المصريين العاملين في المستشفيات في إفريقيا للتعرف على الاشتراطات والإجراءات اللازمة للعمل داخل إفريقيا، حتى يتسنى للجنة الصحة بمجلس الشيوخ بلورة الاحتياجات الإفريقية فيما يتعلق بالأطباء والصيادلة وتصدير الدواء.

وأشارت السفيرة نبيلة مكرم إلى أنه تم الاتفاق على عقد عدد من الاجتماعات ليتم الاطلاع على كل الاحتياجات الإفريقية والإجراءات التي سترد لنا من الأطباء المصريين العاملين بإفريقيا في الوقت الحالي، مؤكدة أنه سيتم التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لموافاتهم بهذه الاحتياجات والمبادرات من المصريين بالخارج المقيمين بإفريقيا.

ومن جهته، قدم النائب الدكتور هاني نعمة الله الشكر لوزيرة الهجرة على اللقاء الذي يأتي في إطار توجهات الدولة المصرية والقيادة السياسية تجاه إفريقيا، والتي ظلت مهملة في السنوات الماضية.

 

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