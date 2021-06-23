في 7 أعوام.. 285 مليون جنيه لإحلال وتجديد خطوط مياه الشرب والصرف بسوهاج

أكد اللواء المهندس حسن عبد الغني، القائم بأعمال رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، تخصيص أكثر من 285 مليون جنيه خلال 7 أعوام للإحلال والتجديد بالقطاع، وزيادة كفاءة المحطات والشبكات، منها 202.5 مليون جنيه لقطاع مياه الشرب، و82.5 مليون جنيه لقطاع الصرف الصحي.

أكثر من مليار جنيه لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بسوها

وقال عبد الغني، إنه تم ضخ مبلغ مليار و448 مليون جنيه لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى الكبرى بسوهاج خلال فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبلغ عدد المشروعات التي دخلت للخدمة 23 مشروعا، لتلبية احتياجات المواطنين المائية ولزيادة المخدومين بخدمة الصرف الصحى بسوهاج، حيث تم الانتهاء من تنفيذ عدد من مشروعات مياه الشرب الكبرى ومنها مشروع محطة مياه السكساكا السطحية بمركز طما بتكلفة 200 مليون جنيه والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية 85 ألف متر مكعب/يوم وتخدم 350 ألف نسمة، ومشروع محطة مياه شطورة السطحية بطهطا والتي تبلغ تكلفتها 300 مليون جنيه وتعمل بطاقة تصميمية ‏51‏ ألف متر مكعب لكل يوم وتخدم 300 ألف نسمة.

وأضاف، أنه هناك أيضا مشروع محطة مياه الأحايوة شرق المدمجة بمركز إخميم بتكلفة 17 مليون جنيه وتعمل بطاقة تصميمية تبلغ 20 لتر لكل ثانية وتخدم 50 ألف نسمة، وكذلك مشروع محطة مياه الحواويش المطورة رقم 2 بمركز إخميم بتكلفة 7 ملايين جنيه بطاقة تصميمية تبلغ 90 لتر لكل ثانية وتخدم 56 ألف نسمة، ومشروع محطة مياه أولاد سالم المرشحة السطحية بمركز دار السلام بتكلفة 255 مليون جنيه، والتي تعمل بطاقة تصميمية 60 ألف متر مكعب لكل يوم وتخدم 398 ألف نسمة ومشروع محطة مياه الجوازات المطورة 1 و2 بمركز سوهاج بتكلفة 7 ملايين جنيه بطاقة تصميمية تبلغ 180 لتر لكل ثانية وتخدم 70 ألف نسمة، ومشروع محطة إزالة حديد ومنجنيز المدمر بمركز طما بتكلفة 15 مليون جنيه وتخدم 23 ألف نسمة، ومشروع محطة مياه المنشاة النقالى والتى تبلغ طاقتها التصميمية 90 لتر لكل ثانية وتبلغ تكلفتها 15 مليون جنيه وتخدم 160 ألف نسمة، ومشروع محطة ازالة حديد ومنجنيز المدمر بمركز طما وتبلغ تكلفتها 15 مليون جنيه وتخدم 23 ألف نسمة، ومشروع محطة مياه البوحة النقالى بمركز ساقلتة وتبلغ تكلفتها 10 مليون جنيه وتخدم 10 ألاف نسمة.

وأوضح اللواء المهندس حسن عبد الغني، أنه تم تشغيل عدد من مشروعات الصرف الصحي الكبرى ومنها مشروع صرف صحى قرية سلامون بمركز طما بتكلفة تبلغ 50 مليون جنيه وتخدم 25 ألف نسمة، ومشروعات صرف صحى قرى السمطا والحلافي والغنيمية ونجع راجح ونجع اأحمد عبد السميع بمركز البلينا بتكلفة تبلغ 101 مليون جنيه وتخدم 20398 نسمة، ومشروعى صرف صحى الحلاقى وأم دومة بمركز طما بتكلفة بـ53 مليون جنيه وتخدم 12 ألف نسمة، ومشروعى صرف صحي قريتى كويز ومقلد بمركز جرجا بتكلفة تبلغ 29.8 مليون جنيه وتخدم 3969 نسمة، ومشروع صرف صحى نزة الحاجر بمركز جهينة بتكلفة تبلغ 15 مليون جنيه وتخدم 15868 نسمة، ومشروع صرف صحى نزلة عبد الله بمركز طما بتكلفة تبلغ 15 مليون جنيه وتخدم 1691 نسمة، ومشروع صرف صحى حوض الثلاثينى بمركز سوهاج بتكلفة تبلغ 15 مليون جنيه وتخدم 1500 نسمة، ومشروع صرف صحى عنيبس بمركز جهينة بتكلفة تبلغ 25 مليون جنيه وتخدم 31 ألف نسمة، وكذلك مشروع صرف صحى الصلعا بتكلفة تبلغ 43.7 مليون جنيه وتخدم 15 ألف نسمة، ومشروع صرف صحى مدينة جهينة بتكلفة تبلغ 80 مليون جنيه ويخدم 62 ألف نسمة، ومشروع صرف صحى الحرافشة بمركز جهينة بتكلفة تبلغ 25 مليون جنيه ويخدم 3600 نسمة، ومشروع صرف صحى دمنو والمحامدة البحرية بمركز سوهاج بتكلفة تبلغ 63 مليون جنيه ويخدم 22 ألف نسمة، ومشروع صرف صحى المزالوة بمركز سوهاج بتكلفة تبلغ 75.6 مليون جنيه ويخدم 19 ألف نسمة، والمرحلة الأولى من مشروع صرف صحى إدفا بمركز سوهاج بتكلفة تبلغ 20 مليون جنيه ويخدم 8 ألاف نسمة.