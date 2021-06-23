«سي إن إن»: البنتاجون رصد محاولة إيرانية فاشلة لإطلاق قمر صناعي

نقلت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الأربعاء، عن مصادر بوزارة الدفاع الأمريكية أن الأخيرة رصدت فشل محاولة إيرانية لإطلاق قمر صناعي إلى مدار حول الأرض.

ولكن في الوقت الذي فشلت فيه هذه المحاولة التي حدثت منتصف يونيو الجاري، يبدو أن إيران تستعد لمحاولة أخرى في المستقبل القريب، وذلك بعدما أظهرت صور أقمار صناعية رصدتها شركات تجارية مثل "بلانيت" و"ماكسار" نشاطات متزايدة في منشأة الإمام الخميني الفضائية خلال الأيام

القليلة الماضية، وفقا لخبراء في معهد ميدلبوري للعلاقات الدولية.

وأظهرت الصور الحديثة التي تعود لـ20 يونيو الجاري ناقلات وقود ومركبات دعم ومنصات متنقلة، وهي الأمور التي يقول خبراء معهد ميدلبوري إنها مؤشر رئيسي على محاولة إطلاق جديدة قد تحدث خلال الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة.

ويشار إلى أن النشاطات الإيرانية هذه تأتي في الوقت الذي تمر فيه العلاقات بين طهران وواشنطن بمرحلة حرجة، حيث تخوض الدولتان نقاشات مكثفة حيال العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني واحتمال تخفيف العقوبات المفروضة على إيران.

وفي نفس السياق، أعلنت الولايات المتحدة مصادرة 36 موقعا إلكترونيا يستخدمها اتحاد الإذاعة والتلفزيون الإيراني وكتائب حزب الله وإغلاقها، وذلك لانتهاكها العقوبات الأمريكية.

وقالت وزارة العدل الأمريكية -في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء- إن "حكومة الولايات المتحدة، بناءً على أوامر المحكمة، استولت على 33 موقعا يستخدمها اتحاد الإذاعة والتلفزيون الإيراني، و3 مواقع تستخدمها كتائب حزب الله، لانتهاكها العقوبات الأمريكية".

وأضافت أن مكتب الصناعة والأمن بوزارة التجارة الأمريكية بالتعاون مع مكتب إنفاذ قوانين التصدير ومكتب التحقيقات الفيدرالي حققوا في عمليات ضبط هذه المواقع الإلكترونية.

ونشرت الولايات المتحدة على المواقع المغلقة رسالة تقول إنه "تم الاستيلاء على هذا الموقع من جانب الحكومة الأمريكية"، وبموجب الرسالة فإن إغلاق هذه المواقع تم بالاستناد إلى قوانين يجيز أحدها هذا الإجراء في إطار ممارسة السلطات الرئاسية في مواجهة تهديد استثنائي.