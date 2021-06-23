الدفاع الروسية: انطلاق أعمال مؤتمر موسكو التاسع للأمن الدولى

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إن أكثر من 600 ضيف سيشاركون في مؤتمر موسكو التاسع للأمن الدولي، الذي تنظمه الوزارة في الفترة من 23 إلى 24 يونيو.

وأضافت الوزارة في بيان نقلته وكالة "تاس" الروسية: "سيتم خلال فعاليات المنتدى بحث ومناقشة مشاكل الاستقرار العالمي والإقليمي، بالإضافة إلى مختلف جوانب الأمن في أوروبا وآسيا، وإفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية".

وأشار البيان، إلى أن المشاركين في المنتدى سينظرون كذلك في قضايا أمن المعلومات، و"معاهدة ما بعد التخلص من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى" والوضع في أوروبا، فضلا عن دور العسكريين في مكافحة عدوى فيروس كورونا المستجد.

وتتضمن قائمة المشاركين في المنتدى، وزراء الدفاع ورؤساء الأركان العامة ووفود وزارات الدفاع وممثلي أوساط الخبرة، من مختلف الدول، بالإضافة إلى ممثلين عن رابطة الدول المستقلة، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، والأمم المتحدة، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وجامعة الدول العربية.

يذكر في 23 أبريل 2020م، عقد مؤتمر موسكو الثامن للأمن الدولي بحضور أكثر من1000 مشارك من100دولة بما في ذلك وزراء دفاع أكثر من 35 بلدا، وركز المشاركون على مناقشة الوضع في منطقة الشرق الأوسط، وقضايا الأمن الدولي.

وبحسب بيان صدر عن وزارة الدفاع الروسية التي نظمت هذا المؤتمر، فإن الجلسات المنفصلة "للمؤتمر" الذي استمر حتى يوم 25 من الشهر ذاته، تمحورت حول تبادل الآراء في مسائل الأخطار والتهديدات العسكرية الحديثة، بما في ذلك تحديث نظام الرقابة على السلاح، إضافة إلى مناقشة الوضع في الشرق الأوسط، وخاصة مسألة الاستقرار الشامل للوضع في سوريا، فضلا عن بحث قضايا الدفاع المضاد للصواريخ، وحفظ السلام والمواقف الجديدة من التعاون العسكري الدولي.

وشارك في المؤتمر كل من سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، ووزير الدفاع، سيرغي شويغو، ووزير الخارجية، سيرغي لافروف، ومدير جهاز الأمن الفيدرالي، ألكسندر بورتنيكوف، ومدير مصلحة الاستخبارات الخارجية سيرغي ناريشكين.

وقد رفضت الولايات المتحدة والدول الأعضاء في حلف الناتو المشاركة في أعمال المؤتمر.

وجرت على هامش المؤتمر لقاءات ثنائية بين وزير الدفاع الروسي ونظرائه الأجانب، وذلك لمناقشة مسائل تطوير التعاون العسكري والتقني.