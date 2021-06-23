«دورة استثنائية» لمعرض الكتاب وعلاقات مصر مع اليونان أبرز اهتمامات الصحف اليوم

أفادت صحيفة "الأهرام" بأن الأوساط الثقافية والأدبية في مصر تستعد لاستقبال الحدث الكبير، الذي يعد الأهم من نوعه كل عام، وهو معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي سيقام في دورته الثانية والخمسين أواخر هذا الشهر، ويستمر حتى الشهر المقبل، والذي سيحمل شعار "في القراءة حياة".

وذكرت الصحيفة، في افتتاحيتها، اليوم الأربعاء، بعنوان "في القراءة حياة" أنه كان قرارا موفقا للغاية اختيار يوم 30 يونيو الحالي، الذي يوافق ذكرى ثورة الشعب العظيمة ضد حكم "الإخوان" ليكون موعدا لافتتاح المعرض، الذي سيستمر حتى يوم 15 يوليو المقبل بمشاركة نحو 700 ناشر مصري وعربي وأجنبي، وسيقام في مركز مصر للمعارض الدولية بمنطقة التجمع الخامس.

وشددت الصحيفة على أن دورة العام الحالي من المعرض ستكون استثنائية، نظرا لأن المعرض مؤجل من موعده الأصلي في يناير الماضي بسبب التداعيات الناجمة عن فيروس كورونا، لكن إقامته في فصل الصيف- في ظل موسم الإجازات الصيفية- وأيضا بعد التراجع الملحوظ في أعداد المصابين بفيروس "كوفيد-19"، ستمنحه قوة دفع مهمة للغاية، وستحفز المواطنين على الإقبال على المشاركة في فعالياته.

ولفتت الصحيفة إلى أنه مع ذلك لن تكون أنشطة المعرض كلها "حضوريا"، حيث قامت الدولة بالتوسع في استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة بهدف حجز تذاكر الحجز المسبق، إلكترونيا، لدخول المعرض، عبر المنصة المخصصة لذلك، بهدف التحكم في أعداد الزائرين يوميا.

وعلى صعيد آخر، أكدت صحيفة "الجمهورية" أن مصر حريصة دائمًا على مد جسور التعاون الثنائي مع دول العالم بصفة عامة ودول القارة الإفريقية ودول الحدود البرية والبحرية المشتركة على وجه الخصوص.

وفي افتتاحيتها، اليوم الأربعاء، بعنوان "مصالح مشتركة شرق المتوسط"، أفادت الصحيفة بأنه من هذا المنطلق يأتي الاهتمام المصري بتعزيز آليات التعاون المشترك مع اليونان على مختلف الأصعـدة خاصة على الصعيد السياسي والعسكري والتجاري والطاقة فضلا عن الارتقاء بالتعاون القائم في إطار الآلية الثلاثية مع قبرص على نحو يحقق المصالح والأهـــداف المشتركة في منطقة شرق المتوسط وكذلك مواجهة التحديات المختلفة في المنطقة.

وشددت "الجمهورية" على أن مصر واليونان ترتبطان بعلاقات تعاون وثيقة تمثل نموذجًا للتعاون البناء بين دول المتوسط خاصة في ظل ما تتمتع به مصر من مكانة متميزة وثقل إقليمي ودور محوري في المنطقة.. ودائمًا تتوافق الرؤى ووجهات النظر بين البلدين تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية المشتركة في ضوء ثبات المواقف المشتركة بين البلدين واتساق مصالحهما في منطقة شرق المتوسط، مع التأكيد على فتح آفاق للتعاون والاستثمار بين دول المنطقة في مجال الطاقة والغاز.

واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بأن "الجهود المصرية لا تتوقف من أجل أمن واستقرار الشرق الأوسـط وتعزيز التعاون المشترك من أجل تنمية ورخاء الشعوب".

