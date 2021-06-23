علامة شائعة تعطيك إنذارًا قبل حدوث نوبة قلبية

ذكرت مؤسسة القلب البريطانية "BHF" أن نوبات القلب هي حالات طارئة طبية خطيرة يمكن منعها إذا كان الشخص على دراية بعلامات الإنذار المبكرة، وأوضحت أن لدى الأشخاص عتبات مختلفة للألم، ولهذا السبب يمكن أن تختلف الأعراض في حدتها، وغالبا ما يكون اختلاف الأعراض سببا لخطأ في ظهور علامات الإنذار المبكر، وفي حالة التعرق دون سبب واضح، فقد يشير ذلك إلى عامل خطر رئيسي للإصابة بنوبة قلبية.

واكتشف باحثون أن التعرق هو العارض الذي يدفع المزيد من الأشخاص الذين يعانون من نوبة قلبية للوصول إلى المستشفى، وفقا لصحيفة "express" البريطانية.

وذكرت: "إذا كنت تعاني من تعرق بارد أو جلد رطب، فعليك استشارة طبيبك التعرق الليلي هو أيضا عارض شائع للنساء اللائي يعانين من مشاكل في القلب، وقد تخطئ النساء في هذا العارض بسبب تأثير انقطاع الطمث.

وتابعت: "إذا استيقظت وكانت ملاءتك مبللة أو لم تستطع النوم بسبب التعرق، فقد يكون هذا علامة على نوبة قلبية، خاصة عند النساء".

أعراض أخرى للنوبات القلبية

- الضغط في مركز الصدر يستمر لأكثر من بضع دقائق.

- ألم ينتشر إلى ما غير الصدر، إلى الكتف، الذراع، الظهر، أو حتى إلى الأسنان والفكّ.

- أوجاع في الصدر لفترات آخذة في الازدياد.

- ألم متواصل في الجزء العلوي من البطن.

- ضيق النّفـَس.

- الشعور بالموت الوشيك.

- الغشي "الإغماء".

- الغثيان والقيء.

النوبات القلبية لدى النساء يمكن أن تكون مختلفة، أو قد تكون أعراض النوبة القلبية أخفّ من أعراض النوبة القلبية لدى الرجال وتشمل أيضا:

- ألم أو حرقة الفؤاد في الجزء الأعلى من البطن.

- جلد رطب.

- دوخة.

- تعب غير عادي أو غير مبرر.