وكيل «تعليم مطروح» يتابع إجراءات نقل صناديق أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية

تابع عاطف سلامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، فجر اليوم الأربعاء، إجراءات نقل وتسفير صناديق الأسئلة الخاصة بامتحانات اليوم الرابع للدبلومات الفنية بكل نوعياتها من مركز توزيع الأسئلة الرئيسي بمدرسة زاهر جلال الإعدادية الي اللجان الامتحانية بالإدارات التعليمية.

جاء ذلك بحضور نبيل نجيب، مدير التعليم الفني، وجيهان محمد علي رئيس المركز، وصبري حماد ومحمد انور مسئولي الحملة الميكانيكية، والسيد فاروق أحد مسئولي الأمن بتعليم مطروح، وسط إجراءات أمنية مشددة وتدابير وقائية محكمة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتابع وكيل تعليم مطروح الإجراءات الخاصة بتأمين الأسئلة قبل تسفيرها إلى اللجان الامتحانية في كل أرجاء مطروح، مؤكدا أنه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع مديرية أمن مطروح لتأمين خطوط سير السيارات المسئولة عن تسلم الأسئلة والإجابات.

وأشاد عاطف سلامة، وكيل تعليم مطروح، بمجهودات رجال الحملة الميكانيكية وتحليهم بالجدية والالتزام وتقدير المسئولية منذ انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية العملية والنظرية .

وفي 19 يونيو قام عاطف سلامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، بجولة مكوكية لمتابعة انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية بكل نوعياتها في مدينة مرسي مطروح وسط إجراءات أمنية مشددة وتدابير وقائية محكمة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد وذلك بحضور الدكتور محمود قاسم وكيل المديرية ومجدي المنشاوي، مدير عام إدارة مطروح التعليمية.

وأوضح عاطف سلامة، وكيل تعليم مطروح، أن الطلاب أدوا امتحان اليوم الأول في مادة اللغة العربية لمدة ساعتين ونصف الساعة، وكان في مستوى الطالب المتوسط، وورقة الأسئلة واضحة وجيدة الطباعة، مشيرا إلى أن غرفة العمليات بالمديرية الخاصة بامتحانات الدبلومات الفنية لم تتلقَ أي شكاوى، ولم يحدث في اللجان أي نوع من الشغب أو الفوضى، بالإضافة إلى التزام الجميع بقواعد الامتحانات.

وكيل تعليم مطروح

وكيل تعليم مطروح