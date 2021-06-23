حظك اليوم لجميع الأبراج المائية الأربعاء 23 يونيو 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم لمواليد جميع الأبراج المائية، ليوم الأربعاء 23 يونيو 2021 على النحو التالي:

العقرب

مهنيًا: تهتم بشئون مهنية وتسمع خبرًا يرضيك يخصّ بعض الزملاء، ويسلّط هذا اليوم الضوء وتضع اللمسات الأخيرة على مشروع خاص.

عاطفيًا: تحرّك واتخذ قرارًا بتحسين وضعك والعاطفي، وإذا كنت وحيدًا تفرح بازدهار العلاقات، ولن تعاني الوحدة بعد اليوم.

صحيًا: كُن حذرًا وانتبه لصحتك وصحة الزوج أو الزوجة، قد تقلق بسبب ما يخصّ احد المقرّبين.

الحوت

مهنيًا: يثير هذا اليوم قصة قديمة ويضعها على بساط البحث مجددًا، فتنكب على دراستها من مختلف الجوانب.

عاطفيًا: غيمة عابرة في العلاقة مع الشريك، لكن يستحسن عدم تدخل الآخرين حتى لا تزداد الأمور تعقيدًا بينكما.

صحيًا: تجنب الأطعمة المحتوية على كميات كبيرة من الزيوت التي من شأنها التسبب بأمراض.

السرطان

مهنيًا: يقوى الوهج المهني هذا اليوم، ويجعلك تمتلك أفكارًا إبداعية متنوعة تنفذها وتثير الدهشة والإعجاب.

عاطفيًا: تسافر في رحلة، وتتلقى وعودًا كثيرة، ويسود الحب والأجواء الإيجابية بينك وبين الشريك الذي يعبر لك عن مشاعره بصدق كبير.

صحيًا: ممارسة الرياضة بانتظام والخروج من دائرة العمل والهموم مفيدان للصحة أكثر من المتوقع.

يتصف أصحاب الأبراج المائية بكونهم حساسين للغاية، بالإضافة إلى أنهم يتأثرون سريعًا بالأحداث والمواقف، ويتصفون بالشخصية الهادئة، والرومانسية الطاغية، كما يتميزون بالكثير من الأخلاق الكريمة كالصدق والوفاء والإخلاص، ولا يتحملون الإهانة أو الإيذاء.

كما يتميز أصحاب الأبراج المائية كونهم يقدمون تضحيات كبيرة في الحب، ويحبون معاملة الشريك بكل محبة، كما أنهم دائمًا ما يحاولون أن يكونوا مصدر سعادة للآخرين، ومن أكثر الشخصيات الملتزمة وشديدة الحساسية،

أما عن سلبيات مواليد الأبراج المائية أنه من الشخصيات المتقلبة والمزاجية، والتي تتأثر من أقل الأشياء مما يجعل ذلك من نقاط ضعفها.