الأربعاء 23 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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حظك اليوم لجميع الأبراج الترابية الأربعاء 23 يونيو 2021

الأبراج الترابية
الأبراج الترابية

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لمواليد جميع الأبراج الترابية، اليوم الأربعاء 23 يونيو 2021، على النحو التالي:

الثور

مهنيًا: يخف الوهج المهني الذي تنعم به بعض الشيء، وثمة تغييرات إيجابية في الظروف تنقلك إلى حالة من الارتياح الكبير.

عاطفيًا: تتراجع اليوم عن بعض القرارات نتيجة بعض الضغوط، وتكون علاقتك بالحبيب مستقرة وعلى خير ما يرام وكما تشتهيان.

صحيًا: تجنّب قدر الإمكان محاولة المغرضين إثارة عصبيتك بغية دفعك إلى اتخاذ قرارات متهورة.

العذراء

مهنيًا: قد تواجه مشكلة طارئة هذا اليوم تتعلق بارتباط مهني سابق لم تستطع إيفاء تعهدك به، انتبه للنزاعات.

عاطفيًا: أنت شريك ودود ومخلص، وتسعى إلى إرضاء الشريك، وتتمتع بحيوية خلاقة وبطباع هادئة وبسعة فكر وبقدرة كبيرة على الاستيعاب.

صحيًا: شجع نفسك للقيام بالحركات التي تنشطك وتبقيك في رشاقة ممتازة.

الجدي 

مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن ضرورة تسوية وضع شخصي قد يولد في مجال عملك ويمكن أن يتطور نحو الأسوأ، انتبه.

عاطفيًا: حاول القيام بخطوات جديدة تجاه الشريك لاستعادة ثقته بك، القرار لك لتحديد طموحاتك ومشاريعك المستقبلية معه.

صحيًا: الإهمال المتعمّد للوضع الصحي يرتد سلبًا ويسبب مضاعفات خطرة في بعض الأحيان.

الصفات المشتركة في الأبراج الترابية 

يتصف مواليد الأبراج الترابية بالعمل الجاد، وكذلك الإخلاص في الصداقة، وداخل العلاقات، والطموح الذي لا حدود له، والتضحية خاصة للعائلة الخاصة بهم، فهم محبون للعائلة، ويتصفون بأنهم شخصيات متميزة شديدة الواقعية، ولهم شخصية صلبة وقوية، كما يتميزون بحبهم الشديد للعمل والتفوق.

كما يشترك الأبراج الترابية بالتفكير المنطقي، والهدوء الظاهرى، وإيجاد الحلول لكل المشاكل، كما أنهم شخصيات صبورة، ويستطيعون عمل خطط طويلة الأمد، كما أنهم عنيدون للغاية، ولا يثقون بشكل كامل مهما كان الشخص، كما أنهم من الشخصيات الصبورة لأقصى الحدود.

الابراج الترابية اليوم الاربعاء 23 يونيو عالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لمواليد جميع الأبراج اليوم الأربعاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

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