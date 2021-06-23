زلزال عنيف بقوة 6 درجات يضرب عاصمة البيرو دون إصابات

ضرب زلزال عنيف بقوّة 6 درجات مدينة ليما ومناطق أخرى من الساحل الأوسط لبيرو، ليل الثلاثاء، دون أن يبلّغ في الحال عن وقوع إصابات أو أضرار، على ما أفادت السلطات.

ووفقًا لوكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، قال المركز الوطني لرصد الزلازل، إنّ الهزّة الأرضية العنيفة التي قدّرت، في مرحلة أولى، قوّتها بـ5,8 درجات، وقعت ليل الثلاثاء في الساعة 21,54 "الأربعاء 02,54 ت. غ".

وأضاف أنّ مركز الزلزال يقع على بُعد 33 كيلومترًا جنوب غرب مدينة مالا الساحلية التي تقع جنوب العاصمة ليما، وتبعد عنها حوالى 100 كيلومتر.

وطمأنت السلطات بأنه لا خطر بحصول تسونامي من جراء الزلزال، لكن أفاد مراسلو وكالة "فرانس برس"، بأنّ العديد من سكّان العاصمة هرعوا إلى الشوارع فزعًا.

وقالت خوليا لاسارو رودريجيس "60 عامًا"، إنّ الزلزال "كان قويًا جدًا، لقد اهتزّ المنزل بأسره مما اضطرّنا للخروج".

وعلى الواجهة البحرية للعاصمة سقط بعض الصخور من أعلى أجراف تقع على ارتفاع حوالى 80 مترًا، بحسب ما أفادت قناة "كانال إن" التليفزيونية.

وعلى صعيد آخر، أعلن معهد المغرب للجيوفيزياء أنه تم تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 3.7 درجات بمقياس ريختير، بإقليم الدريوش.

وأفاد بيان للشبكة المغربية للمراقبة والإنذار الزلزالي، التابعة للمعهد، بأن الهزة، التي حدد مركزها على بعد 45 كيلومترا بإقليم الدريوش، سُجلت على عمق 18 كيلومترًا، عند التقاء خط العرض 35.600 درجة شمالًا وخط الطول 3.595 درجة غربًا.

وفي وقت سابق، أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن هزة أرضية بقوة 5.9 درجة ضربت جزر دوديكانيسيا في اليونان والمنطقة الحدودية مع تركيا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، أشار المركز إلى أن الهزة وقعت على عمق كيلومترين، فيما لم تصدر حتى الآن أي تقارير عن وقوع ضحايا بشرية.

يذكر أن هزة أرضية وقعت في مدينة إسطنبول التركية السبت الماضي، شعر بها الأهالي في عموم المدينة وكانت قوتها 3.9 درجة، ومركزها منطقة قارطال في الشطر الآسيوي من المدينة.

وتسببت الهزة بحالة من الذعر لفترة وجيزة لدى بعض المواطنين في الشطر الآسيوي، حيث سارعوا إلى مغادرة منازلهم وأماكن عملهم.

وفي الآونة الأخيرة، وقعت عدة زلازل في العديد من الدول على مستوى العالم، كان آخرها هزة أرضية بقوة 6.4 درجة وقعت على بعد 200 كيلومتر قبالة سواحل تونجا جنوب المحيط الهادئ.