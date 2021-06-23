تفعيل قيود كورونا فى عاصمة نيوزيلندا بسببب مصاب بالفيروس

تفعيل قيود كورونا في عاصمة نيوزيلندا بسببب مصاب بالفيروس

وُضعت عاصمة نيوزيلندا تحت قيود فيروس كورونا بعد أن ثبت أن أحد الزوار الأستراليين مصاب بالفيروس، وتم إبلاغ مسئولى الصحة، بأن رجلًا أستراليا أمضى ثلاثة أيام في نيوزيلندا قبل أن تظهر نتيجة الفحص بعد عودته إلى سيدنى.

وأعلن وزير شئون الاستجابة لكورونا كريس هيبكنز، اليوم الأربعاء، أن سكان ولينجتون سيواجهون الآن قيودًا بدءًا من مساء الأربعاء "06:00 بتوقيت جرينتش".

وقال هيبكنز، إن القيود "ليست إغلاقًا، ولكنها تدابير احترازية لكسر السلسلة المحتملة لانتقال العدوى"، مضيفًا: "أولًا وقبل كل شىء نريد ضمان عدم تعرض النيوزيلنديين دون داع لكوفيد- 19".

ذكرت السلطات الصحية النيوزيلندية، أن الرجل الأسترالى الذي زار نيوزيلندا يعمل في منشأة للرعاية الصحية فى بوندي جانكشن.

وسجلت نيوزيلندا إجمالا 2367 حالة إصابة بفيروس كورونا منها 26 حالة وفاة.

إصابات كورونا على مستوى العالم

أظهر إحصاء لـ"رويترز"، أن أكثر من 178.72 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و28030.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذاكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات؛ نظرًا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "TheHealthSite".

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات، مضيفة أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.