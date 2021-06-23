حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية الأربعاء 23 يونيو 2021

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء 23يونيو، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:

الحمل

مهنياً: يعزز هذا اليوم مهاراتك وصداقاتك، وتكون قدرتك على المجابهة قوية والتصدي لكل هجوم شرس والقيام بهجوم مضاد.

عاطفياً: تلقى الدعم الكافي من الشريك الذي يبدي إعجابه بمقترحاتك من أجل وضع حد لبعض العراقيل التي تواجهكما منذ مدة.

صحياً: تبدو صاحب إرادة صلبة وتصميم على التخلص من الوزن الزائد، ووضع حد لشراهتك.

الثور

مهنياً: يخف الوهج المهني الذي تنعم به بعض الشيء، وثمة تغييرات إيجابية في الظروف تنقلك إلى حالة من الارتياح الكبير.

عاطفياً: تتراجع اليوم عن بعض القرارات نتيجة بعض الضغوط وتكون علاقتك بالحبيب مستقرة وعلى خير ما يرام وكما تشتهيان.

صحياً: تجنّب قدر الإمكان محاولة المغرضين إثارة عصبيتك بغية دفعك إلى اتخاذ قرارات متهورة.

الجوزاء

مهنياً: لا تجازف بمستقبلك من أجل مكاسب صغيرة، لأنها لن تدوم كثيراً، بل عليك البحث عن مجالات تدوم وتكون مربحة.

عاطفياً: تعزيز العلاقة أمر ضروري، وهو يرفع منسوب الثقة بينك وبين الشريك، ويجعلك تهتم بمصالحه وإرضائه.

صحياً: مزاجك السيّئ سببه الإرهاق، فحاول أن تجد فسحة للراحة والاستجمام.

السرطان

مهنياً: يقوى الوهج المهني هذا اليوم، ويجعلك تمتلك أفكاراً إبداعية متنوعة تنفذها وتثير الدهشة والإعجاب.

عاطفياً: تسافر في رحلة، وتتلقى وعوداً كثيرة، ويسود الحب والأجواء الإيجابية بينك وبين الشريك الذي يعبر لك عن مشاعره بصدق كبير.

صحياً: ممارسة الرياضة بانتظام والخروج من دائرة العمل والهموم مفيدان للصحة أكثر من المتوقع.

الأسد

مهنياً: يعزز هذا اليوم مكانتك الشخصية ويضفي عليك سحراً ويبشر بفترة من الشعبية والنجاح منقطع النظير، فاطمئن.

عاطفياً: قم برحلة مع الشريك إلى إحدى الدول، بعدما مررت بإرهاق وجهد بذلتهما لإنجاز مشروع العمر.

صحياً: خفف من مشاريعك المهنية قدر المستطاع، واستفد من عطلتك السنوية للسفر والترفيه عن نفسك.

العذراء

مهنياً: قد تواجه مشكلة طارئة هذا اليوم تتعلق بارتباط مهني سابق لم تستطع إيفاء تعهدك به، انتبه للنزاعات.

عاطفياً: أنت شريك ودود ومخلص، وتسعى إلى إرضاء الشريك، وتتمتع بحيوية خلاقة وبطباع هادئة وبسعة فكر وبقدرة كبيرة على الاستيعاب.

صحياً: شجع نفسك للقيام بالحركات التي تنشطك وتبقيك في رشاقة ممتازة.

الميزان

مهنياً: يبشر هذا اليوم بفترة من الحظ على الصعيد المهني، لكن تحسّب لأي طارئ ولا تصدّق بعض الوعود.

عاطفياً: تطرأ اليوم الكثير من الأحداث السعيدة التي تغير مسار حياتك العاطفية نحو الأفضل وتنشغل بقضية مهمة مع الحبيب.

صحياً: رياضة المشي مهمة جداً، وتساعدك على التفكير أفضل وتبعد عنك الضغوط.

العقرب

مهنياً: تهتم بشئون مهنية وتسمع خبراً يرضيك يخصّ بعض الزملاء، ويسلّط هذا اليوم الضوء وتضع اللمسات الأخيرة على مشروع خاص.

عاطفياً: تحرّك واتخذ قراراً بتحسين وضعك والعاطفي، وإذا كنت وحيداً تفرح بازدهار العلاقات، ولن تعاني الوحدة بعد اليوم.

صحياً: كُن حذراً وانتبه لصحتك وصحة الزوج أو الزوجة، قد تقلق بسبب ما يخصّ أحد المقرّبين.

القوس

مهنياً: تتخلص من خيبة أمل بسيطة واجهتك أخيراً، وتستوعب الأمور بجدية أكبر في محيطك المهني وتكون المرجع الصالح.

عاطفياً: أنصح لك تقديم بعض التنازلات أو إعادة النظر في بعض القرارات أو المواقف التي أثارت تحفّظ الشريك أو استياءه.

صحياً: الأجواء الإيجابية المحيطة بك تكون عاملاً أساسياً في إبعاد الهموم والضغوط عن حياتك.

الجدي

مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن ضرورة تسوية وضع شخصي قد يولد في مجال عملك ويمكن أن يتطور نحو الأسوأ، انتبه.

عاطفياً: حاول القيام بخطوات جديدة تجاه الشريك لاستعادة ثقته بك، القرار لك لتحديد طموحاتك ومشاريعك المستقبلية معه.

صحياً: الإهمال المتعمّد للوضع الصحي يرتد سلباً ويسبب مضاعفات خطرة في بعض الأحيان.

الدلو

مهنياً: يخف الضغط وتشعر بذلك ويدعوك هذا اليوم إلى الانفتاح وتنفيذ الرغبات والأفكار، ويجعلك تستفيد من بعض الظروف.

عاطفياً: إلجأ الى حدسك لإيجاد الحلول، لكن الأفضل ألاّ تعالج الأمور بشكل علني، بل بينك وبين الشريك وفي الوقت المناسب.

صحياً: يمكنك القيام ببعض الحركات الرياضية في المنزل، لتصبح أكثر نشاطاً.

الحوت

مهنياً: يثير هذا اليوم قصة قديمة ويضعها على بساط البحث مجدداً، فتنكب على دراستها من مختلف الجوانب.

عاطفياً: غيمة عابرة في العلاقة مع الشريك، لكن يستحسن عدم تدخل الآخرين حتى لا تزداد الأمور تعقيداً بينكما.

صحياً: تجنب الأطعمة المحتوية على كميات كبيرة من الزيوت التي من شأنها التسبب بأمراض.