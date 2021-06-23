الأربعاء 23 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية الأربعاء 23 يونيو 2021

الأبراج
الأبراج

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء 23يونيو، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:

 

الحمل

مهنياً: يعزز هذا اليوم مهاراتك وصداقاتك، وتكون قدرتك على المجابهة قوية والتصدي لكل هجوم شرس والقيام بهجوم مضاد.

عاطفياً: تلقى الدعم الكافي من الشريك الذي يبدي إعجابه بمقترحاتك من أجل وضع حد لبعض العراقيل التي تواجهكما منذ مدة.

صحياً: تبدو صاحب إرادة صلبة وتصميم على التخلص من الوزن الزائد، ووضع حد لشراهتك.

 

الثور

مهنياً: يخف الوهج المهني الذي تنعم به بعض الشيء، وثمة تغييرات إيجابية في الظروف تنقلك إلى حالة من الارتياح الكبير.

عاطفياً: تتراجع اليوم عن بعض القرارات نتيجة بعض الضغوط وتكون علاقتك بالحبيب مستقرة وعلى خير ما يرام وكما تشتهيان.

صحياً: تجنّب قدر الإمكان محاولة المغرضين إثارة عصبيتك بغية دفعك إلى اتخاذ قرارات متهورة.

 

الجوزاء 

مهنياً: لا تجازف بمستقبلك من أجل مكاسب صغيرة، لأنها لن تدوم كثيراً، بل عليك البحث عن مجالات تدوم وتكون مربحة.

عاطفياً: تعزيز العلاقة أمر ضروري، وهو يرفع منسوب الثقة بينك وبين الشريك، ويجعلك تهتم بمصالحه وإرضائه.

صحياً: مزاجك السيّئ سببه الإرهاق، فحاول أن تجد فسحة للراحة والاستجمام.

 

السرطان

مهنياً: يقوى الوهج المهني هذا اليوم، ويجعلك تمتلك أفكاراً إبداعية متنوعة تنفذها وتثير الدهشة والإعجاب.

عاطفياً: تسافر في رحلة، وتتلقى وعوداً كثيرة، ويسود الحب والأجواء الإيجابية بينك وبين الشريك الذي يعبر لك عن مشاعره بصدق كبير.

صحياً: ممارسة الرياضة بانتظام والخروج من دائرة العمل والهموم مفيدان للصحة أكثر من المتوقع.

 

الأسد 

مهنياً: يعزز هذا اليوم مكانتك الشخصية ويضفي عليك سحراً ويبشر بفترة من الشعبية والنجاح منقطع النظير، فاطمئن.

عاطفياً: قم برحلة مع الشريك إلى إحدى الدول، بعدما مررت بإرهاق وجهد بذلتهما لإنجاز مشروع العمر.

صحياً: خفف من مشاريعك المهنية قدر المستطاع، واستفد من عطلتك السنوية للسفر والترفيه عن نفسك.

 

العذراء

مهنياً: قد تواجه مشكلة طارئة هذا اليوم تتعلق بارتباط مهني سابق لم تستطع إيفاء تعهدك به، انتبه للنزاعات.

عاطفياً: أنت شريك ودود ومخلص، وتسعى إلى إرضاء الشريك، وتتمتع بحيوية خلاقة وبطباع هادئة وبسعة فكر وبقدرة كبيرة على الاستيعاب.

صحياً: شجع نفسك للقيام بالحركات التي تنشطك وتبقيك في رشاقة ممتازة.

 

الميزان

مهنياً: يبشر هذا اليوم بفترة من الحظ على الصعيد المهني، لكن تحسّب لأي طارئ ولا تصدّق بعض الوعود. 

عاطفياً: تطرأ اليوم الكثير من الأحداث السعيدة التي تغير مسار حياتك العاطفية نحو الأفضل وتنشغل بقضية مهمة مع الحبيب.

صحياً: رياضة المشي مهمة جداً، وتساعدك على التفكير أفضل وتبعد عنك الضغوط.

العقرب

مهنياً: تهتم بشئون مهنية وتسمع خبراً يرضيك يخصّ بعض الزملاء، ويسلّط هذا اليوم الضوء وتضع اللمسات الأخيرة على مشروع خاص.

عاطفياً: تحرّك واتخذ قراراً بتحسين وضعك والعاطفي، وإذا كنت وحيداً تفرح بازدهار العلاقات، ولن تعاني الوحدة بعد اليوم.

صحياً: كُن حذراً وانتبه لصحتك وصحة الزوج أو الزوجة، قد تقلق بسبب ما يخصّ أحد المقرّبين. 

القوس 

مهنياً: تتخلص من خيبة أمل بسيطة واجهتك أخيراً، وتستوعب الأمور بجدية أكبر في محيطك المهني وتكون المرجع الصالح.

عاطفياً: أنصح لك تقديم بعض التنازلات أو إعادة النظر في بعض القرارات أو المواقف التي أثارت تحفّظ الشريك أو استياءه.

صحياً: الأجواء الإيجابية المحيطة بك تكون عاملاً أساسياً في إبعاد الهموم والضغوط عن حياتك.

 

الجدي 

مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن ضرورة تسوية وضع شخصي قد يولد في مجال عملك ويمكن أن يتطور نحو الأسوأ، انتبه.

عاطفياً: حاول القيام بخطوات جديدة تجاه الشريك لاستعادة ثقته بك، القرار لك لتحديد طموحاتك ومشاريعك المستقبلية معه.

صحياً: الإهمال المتعمّد للوضع الصحي يرتد سلباً ويسبب مضاعفات خطرة في بعض الأحيان.

 

الدلو

مهنياً: يخف الضغط وتشعر بذلك ويدعوك هذا اليوم إلى الانفتاح وتنفيذ الرغبات والأفكار، ويجعلك تستفيد من بعض الظروف.

عاطفياً: إلجأ الى حدسك لإيجاد الحلول، لكن الأفضل ألاّ تعالج الأمور بشكل علني، بل بينك وبين الشريك وفي الوقت المناسب.

صحياً: يمكنك القيام ببعض الحركات الرياضية في المنزل، لتصبح أكثر نشاطاً.

 

الحوت 

مهنياً: يثير هذا اليوم قصة قديمة ويضعها على بساط البحث مجدداً، فتنكب على دراستها من مختلف الجوانب.

عاطفياً: غيمة عابرة في العلاقة مع الشريك، لكن يستحسن عدم تدخل الآخرين حتى لا تزداد الأمور تعقيداً بينكما.

صحياً: تجنب الأطعمة المحتوية على كميات كبيرة من الزيوت التي من شأنها التسبب بأمراض.

جاكلين عقيقي عالمة الفلك حظك اليوم الأربعاء اليوم 23يونيو جميع الابراج الفلكي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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