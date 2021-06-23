بيلوسى تعتزم تشكيل لجنة خاصة للتحقيق فى الاعتداء على الكابيتول

أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصدر مطلع بأن رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تعتزم تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في اقتحام مبنى الكابيتول في واشنطن في يناير الماضي.

وقال المصدر إنها أبلغت الديمقراطيين الكبار في المجلس بقرارها هذا.

من جهة أخرى، ذكر مستشار في الكونجرس أن بيلوسي لم تتخذ قرارا بشأن تشكيل اللجنة بعد، و أنها ستبت في ذلك خلال هذا الأسبوع.

يذكر أن الديمقراطيين يسعون لإطلاق تحقيق مستقل في اقتحام أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مبنى الكابيتول في 6 يناير الماضي تزامنا مع اجتماع الكونجرس لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية، و الذي خلف 5 قتلى.

و في الشهر الماضي تمكن مجلس النواب من تمرير تشريع بشأن تشكيل لجنة التحقيق، و لكن في مجلس الشيوخ عرقل الجمهوريون المصادقة على مشروع القانون، حيث لم يحصل التشريع على الأصوات الـ60 الضرورية لتمريره.

وكانت شبكة (سي إن إن) الأمريكية ذكرت أنه تم تنكيس الأعلام فوق البيت الأبيض، تكريما لضحايا الهجوم.

وأضافت الشبكة أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال في بيان إن هذه هي المرة الخامسة التي يأمر فيها بتنكيس الأعلام عقب حوادث إطلاق نار جماعية.

وكتب بايدن على تويتر: "ما زلنا ننتظر الكثير من تفاصيل إطلاق النار الجماعي الأخير في سان خوسيه، ولكن هناك بعض الأشياء التي نعرفها على وجه اليقين. هناك ما لا يقل عن ثماني أسرة لن تكون مكتملة مرة أخرى. كل حياة تسلبها رصاصة تنفذ إلى روح أمتنا".

وأعلنت السلطات أن موظفين بالإضافة إلى المشتبه به، و هو موظف سابق، من بين القتلى.

وفي وقت سابق ، نددت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، ، بالهجوم المسلح الذي وقع في مدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا وأسفر عن مقتل ثمانية أشخاص، ودعت إلى سن قانون لمنع العنف باستخدام الأسلحة النارية.

وقالت بيلوسي في بيان: "تتسبب أزمة عنف السلاح في معاناة وألم لا يمكن تصوره على العائلات والمجتمعات في جميع أنحاء البلاد، مما يؤدي إلى مقتل 40 ألف أمريكي كل عام".

وأضافت أن "عدم اتخاذ أي إجراء ليس خيارا".