كونيتيكت تصبح الولاية الـ18 التى تشرّع الماريجوانا للاستخدام الترفيهى

كونيتيكت تصبح الولاية الـ18 التي تشرّع الماريجوانا للاستخدام الترفيهي

أصبحت ولاية كونيتيكت الأمريكية الولاية الـ18 التي تشرع الماريجوانا للاستخدام الترفيهي للبالغين.

و حسبما أفاد موقع "ديلي ميل"، وقع حاكم الولاية نيد لامونت مرسوما بهذا الصدد ء، مشيرًا إلى أن هذا المرسوم سيساعد في التعامل مع الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية لسياسات "الحرب على المخدرات".

وقال لامونت في بيان له: "خلال العقود كانت الحرب على القنب تتسبب بانعدام العدالة وأدت إلى ظهور عدم المساواة، بينما لم تثمر عن نتائج كبيرة للصحة العامة والأمن".

ومن المتوقع أن يعفي المرسوم، الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 1 يوليو المقبل، العديد من الأشخاص من تهم جنائية كثيرة متعلقة بالمخدرات، وسيضع آلية للرقابة والتنظيم في هذا المجال.

وأشار حاكم الولاية إلى أن هذا الإجراء سيزيد أيضا من قدرات كونيتيكت التنافسية في مجال الاقتصاد، مضيفًا أن سياسة تنظيم التعامل مع القنب بدلًا من تجريمه "أثبتت أنها أكثر فاعلية".

يذكر أن الماريجوانا التي لا تزال محظورة بموجب القانون الفدرالي في الولايات المتحدة، قد تم تشريعها للاستخدام الترفيهي في 17 ولاية، وللاستخدام الطبي في 36 ولاية أمريكية.

وفي وقت سابق ، وزعت منظمة DCMJ غير الحكومية الأمريكية سجائر مع الماريجوانا مجانًا في وسط نيويورك لمن تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا.

وقالت المنظمة إن الفعالية، التي جرت في ساحة يونيو سكوير، تهدف إلى تشجيع السكان على تلقي اللقاحات في إطار حملة التطعيم.

وأشارت في حديث لوكالة "نوفوستي" إلى أن أكثر من 4 آلاف شخص طلبوا الماريجوانا من النشطاء، لكن البعض كانوا يحاولون الخداع، حيث قدموا شهادات وجود الأجسام المضادة بدلا من شهادات التطعيم.

يذكر أن حاكم ولاية نيويورك أندرو كوومو وقع في أواخر مارس على قانون يسمح ببيع وتعاطي القنب للأغراض الطبية، ومسموح للسكان امتلاك كمية محدودة من القنب وتعاطيه في الأماكن العامة باستثناء الأماكن التي يحظر فيها التدخين بشكل عام.