الأربعاء 23 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الكونجرس الأمريكي يطالب روسيا بالإفراج عن مواطنين أمريكيين

الكونجرس يطالب روسيا بالإفراج عن مواطنين أمريكيين

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

تبنت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي قرارين يطالبان موسكو بالإفراج عن الأمريكيين بول ويلان، وتريفور ريد، المحكوم عليهما بالسجن في روسيا.

و حسبما أفادت وكالة أنباء " تاس" الروسية ، من المقرر أن ينظر في القرارين مجلس الشيوخ بتشكيلته الكاملة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذين القرارين غير ملزمين قانونيًا، بل يعبران عن موقف المشرعين الأمريكيين.

يذكر أن الأمريكي بول ويلان الذي يحمل أيضًا جنسيات كندا وإيرلندا وبريطانيا، اعتقل في عام 2018، وصدر بحقه حكم بالسجن 16 سنة في روسيا بتهمة التجسس.

كما حكم على الطالب الأمريكي تريفور ريد بالسجن 9 سنوات بتهمة الاعتداء على عناصر الشرطة بموسكو العام الماضي.

 

وفي وقت سابق، أعلنت لجنة الأخلاقيات في مجلس النواب الأمريكي فتح تحقيق ضد مات جايتس البرلماني الجمهوري المؤيد لدونالد ترامب، والذي يشتبه بأنه أقام علاقة جنسية مع قاصر.

وكتب أعضاء واحدة من اللجان القليلة التي تضم عددًا متساويًا من الديمقراطيين والجمهوريين، في بيان، أن "اللجنة علمت بالاتهامات في الحياة العامة" ضد المحامي السابق البالغ من العمر 38 عامًا.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن وزارة العدل تحقق في شبهة "استغلال جنسي لقاصرة" تطال النائب الذي يعتبر نجمًا صاعدًا لدى المحافظين.

وتدقق الشرطة في طبيعة علاقته مع مراهقة تبلغ من العمر 17 عامًا في فلوريدا وما إذا كان قد دفع لها أموالًا في مقابل خدمات جنسية والسن القانونية للعلاقات الجنسية في هذا الولاية محدد بـ 18 عامًا.

و نفى مات جايتس هذه الشبهات ولم توجه إليه تهمة.

على الرغم من الفضيحة، تحدث في تجمع حاشد الجمعة في نادي دونالد ترامب للجولف في ميامي، حيث أكد لمجموعة من النساء المؤيدات لترامب أنه لن يرحل.

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