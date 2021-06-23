تقرير أمريكى: مصر من الأسواق القليلة التى استمرت فى النمو رغم كورونا

قال موقع "بيزنس واير" الاقتصادي الأمريكي، إن مصر تعد واحدة من الأسواق القليلة في المنطقة التي استمرت في النمو خلال السنوات الثلاث الماضية (خلال فترة انخفاض أسعار النفط نتيجة لتداعيات أزمة كورونا)؛ مرجعا السبب إلى التزام الحكومة المستمر بالاستثمار في البنية التحتية، مع التركيز بشكل خاص على العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة الأخرى في البلاد مثل العلمين وغيرها.

وأضاف الموقع، مستدلا بتقرير أعده "ميد إنسايت" MEED Insight الشركة الرائدة في مجال معلومات الأعمال والتحليلات حول اقتصاديات ومشاريع الشرق الأوسط والمنصة الأولى في تحليل وتتبع المشروعات الاقتصادية المتميزة في المنطقة، أن مصر نجحت في الحفاظ على نموها واستقرارها الاقتصادي والتقدم السريع في تطوير مشروعاتها، بفضل مشروعات البنية التحتية فضلا عن اكتشافات الغاز الأخيرة.

بنية تحتية جديدة وقوية

ونوه التقرير إلى أن حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي تسعى بشكل مستمر لبناء بنية تحتية جديدة وقوية، والاتجاه لبناء المدن الجديدة في مختلف أنحاء الجمهورية، تماشيًا مع النمو السكاني القوي حيث من المتوقع أن يزداد عدد السكان في البلاد بمقدار 2 مليون نسمة سنويًا، مضيفا "ليس على القاهرة سوى الحفاظ على التقدم السريع في مشروعاتها الإنشائية".

وأشار "بيزنس واير" إلى أنه في حين شهدت أسواق أخرى مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية انخفاضًا كبيرًا في نشاطها الاقتصادي خلال فترة تفشي وباء فيروس كورونا فإن قوة السوق المصري جعلت البلاد أكثر مرونة في مواجهة التحديات قصيرة المدى التي سببتها الجائحة.

وتابع قائلا: "وهذا ما يؤكده أداء السوق المصري لعام 2020، فعلى الرغم من تأثير كوفيد-19، كانت العقود الممنوحة بقيمة 15 مليار دولار ثابتة إلى حد ما على أساس سنوي".

واختتم الموقع تقريره مؤكدا أن النظرة المستقبلية لسوق المشاريع المحلية بمصر تبدو "متفائلة" للغاية، مشيرًا إلى أن الاستثمار الأجنبي بشكل عام سيكون محوريًا لنجاح السوق والمشاريع في المستقبل، وهذا بدوره سيتطلب استقرارًا سياسيًا واستقرارًا للعملة والتزامًا مستمرًا من الحكومة لضمان بقاء مصر جذابة ومنفتحة على الاستثمار الأجنبي، لا سيما الاستثمار الصيني، الذي اعتبره التقرير بأنه يلعب دورًا رئيسيًا في محركات السوق المصري.