فرنسا تتبرع لتونس بـ325 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا"

أعلنت فرنسا تخصيص 325 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا" لتونس لمساعدتها في سد النقص الحاد في اللقحات المضادة لكورونا.

وأوضحت سفارة فرنسا في تونس أن "اللقاحات ستوجه لتونس عبر مبادرة كوفاكس" التي تقودها منظمة الصحة العالمية لمساعدة الدول الفقيرة لمجابهة وباء كورونا.

وتمثل هذه الكمية نصف الجرعات التي ستتبرع بها فرنسا لكافة دول العالم خلال شهر يونيو، كما تأتي بعد أسابيع من تسليم فرنسا تونس أجهزة لإنتاج الأكسجين وأجهزة تنفس.

وتعاني تونس من بطء حملة التطعيم التي بدأت منذ منتصف مارس وتمكنت حتى يوم الإثنين من تطعيم مليون و610 آلاف شخص من بينهم 428 ألف حصلوا على الجرعة الثانية.

وتسبب بطء الحملة في تعثر خطط الحكومة لتطعيم 3 ملايين شخص حتى نهاية الشهر الجاري من بين قرابة 12 مليون نسمة.

وتونس حصلت على أكثر من مليوني و311 ألف جرعة، حيث قالت وزارة الصحة إنها "ستحصل حتى شهر يوليو على 636 ألف جرعة من الاقتناءات المباشرة من المخابر العالمية، و600 ألف جرعة عبر مبادرة "كوفاكس" على دفعات حتى نهاية العام الجاري.



إصابات كورونا على مستوى العالم

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 178.72 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و28030.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذاكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات؛ نظرًا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "TheHealthSite".

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات، مضيفة أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.