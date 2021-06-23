أحمد فؤاد درويش يحل ضيفا فى الجزويت الثقافى لمناقشة ينابيع الشمس

يحل المخرج أحمد فؤاد درويش٬ في السابعة من مساء اليوم الأربعاء٬ في ضيافة مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية٬ لمناقشة الفيلم الوثائقي "ينابيع الشمس".

يستعرض المخرج السينمائي الدكتور أحمد فؤاد درويش٬ في فيلمه "ينابيع الشمس"٬ رحلة نهر النيل العظيم من المنبع الى المصب، مع عرض الفيلم النادر "ينابيع الشمس" باللغة العربية، الذى صور فيضان النيل قبل بناء السد العالى، الفيلم تصوير حسن التلمسانى، الانتاج الفنى سعد نديم، سيناريو وإخراج جون فينى، يقدم الدكتور درويش الفيلم ويعقب عليه، ويدير اللقاء فتحى بركات، رئيس مجلس أمناء مؤسسة كاميرا إسكندرية للفنون والثقافة.

وأحمد فؤاد درويش٬ مخرج وكاتب سيناريو ومنتج وروائي مصري، قام بتدريس السينما وفنونها في معاهد السينما وكليات الإعلام في مصر، وأسس الشركة العربية للمرئيات عام 1967، وأخرج عدداً من الأفلام التسجيلية، من بينها: الموسوعة المرئية للحضارة الفرعونية، صناعة البترول العربية والمصرية، هيئة قناة السويس، كما أخرج فيلمين روائيين هما: إعدام طالب ثانوي عام 1980، وحلاوة الروح عام 1990.

يشار إلي أن مركز الجزويت الثقافي بالاسكندرية٬ هو مؤسسة مستقلة غير ربحية، تأسست من قبل الآباء اليسوعيين عام 1953، هدفها الرئيسي هو التكوين الإنساني خاصة الشباب الذين يودون المشاركة بشكل إيجابي في التنمية البشرية للمجتمع مع جميع التحديات الثقافة الحديثة. ولذلك، يقدم المركز مجموعة متنوعة من البرامج التكوينية الفنية والفكرية والثقافية لتمكينهم من المشاركة الفعالة في تنمية المجتمعات، وينطلق المركز في عمله من الإيمان بالكرامة الإنسانية وقيم المواطنة والمساواة والعدالة دون أي تحيز طائفي أو سياسي أواجتماعي أو جنسي.

ــ أمسية شعرية علي مسرح سيد درويش

في سياق متصل٬ تشهد عروس البحر المتوسط٬ أمسية شعرية جديدة٬ وذلك في السابعة من مساء اليوم٬ مع شعراء الإسكندرية وفعالية جديدة من فعاليات صالون أوبرا الإسكندرية الثقافى٬ وذلك علي خشبة مسرح سيد درويش.

ويشارك في الإمسية كل من الشعراء: أحمد فضل شبلول٬ محمود عبد الصمد٬ جيهان بركات٬ ويدير الأمسية الكاتب محمد أبو شوارب.

وتقام الأمسيات مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.