حياة كريمة تواصل تطوير قرى زفتى.. ومنسق المبادرة: العمل ليل نهار

أكدت الدكتورة زيب سامى، منسق عام مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، أن أعمال إدخال الغاز الطبيعي بقريتي نهطاي وكفر الدغايدة (تم إدخال الفرع الرئيسي بنهطاي فرع كفر الدغايدة)، وجار إستكمال باقي المنطقة المستهدفة من قطاع نهطاي.

وكذلك تتواصل أعمال مد وتدعيم الصرف الصحي بقرية سنباط، حيث تم عمل خط صرف صحي ٨ بوصات بمنطقة سيدي نجم كفر العرب التابعة لسنباط بطول ١٦٧ مترًا، تم تنفيذها بأعماق مختلفة، وذلك الخط سيخدم سكان المناطق المحرومة داخل القرية والمقدر عددهم بـ١٦٦٠٥ مواطنين، وسيتاح لهم الصرف الصحي قريبًا جدًا، مضيفة أن العمل جار داخل كل قري المبادرة بمركز زفتي، بوتيرة واحدة وبمعدل إنجاز سريع جدًا وأن محافظ الغربية، يطلب تقرير يومي يُرفع له عن نسب الإنجاز ويناقشها بشكل شبه يومي، مشيد بالتعاون بينها وبين السكرتير العام المساعد لمحافظة الغربية، نجوي العشيري، والمهندس محمد سراج، رئيس مركز ومدينة زفتي.

قال طارق رحمي محافظ الغربية، أنه يتابع نسب تنفيذ الأعمال بالقري، وآخرها إدخال الصرف الصحي لقرى (شبراملس، كفر ششتا، ششتا، نهطاي، كفر شبرا قلوج ،كفر حانوت القبلي، ميت المخلص، كفر حسين، سندبسط، كفر فرسيس، كفر الجنيدي، عزبة أمينة، ميت النور)، بالإضافة إلى الأعمال الإنشائية بمحطة الصرف الصحي بقرية شبراملس والتي تخطت نسبتها ٧٠ ٪،وأضاف المحافظ، أن عمليات مد وتدعيم شبكات المياه بقرى (شبراملس، شبرا اليمن، كفر شبرا اليمن ،نهطاي، كفر أبري، كفر حانوت، تفهنا العزب، ميت الحارون، سنباط) تجري علي قدم وساق وأنه يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال البنية التحتية تمهيداً للبدء في باقي الأعمال.

وأضاف رحمي، أنه يتابع بشكل سبه يومي الموقف التنفيذي لمشروع توصيل الغاز الطبيعي لقرى (كفر الدغايدة، نهطاي، الضبابشة)، وكذلك عمليات التوسيع والإحلال والتجديد الجزئي لمدارس (شبرا اليمن الثانوية، كفر شبرا قلوج الجديدة، كفر شبرا قلوج القديمة، مدرسة اللواء ممدوح الجوهري بكفر حانوت القبلي، شرشابة الثانوية، عمرو بن العاص التجريبية بزفتى)، بالإضافة إلى عمليات التجديد والتطوير بمكاتب بريد (كفر شبرا قلوج، الرياض، فرسيس، الغريب، مسجد وصيف).

وأوضح محافظ الغربية أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تستهدف الارتقاء بالخدمات اليومية المقدمة للمواطنين ورفع المعاناة عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا وتوفير كل الخدمات التي تقدم لمواطني تلك الأسر الحياة الكريمة، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة في محافظة الغربية تستهدف تطوير مركز زفتى بالكامل (٥٤ قرية و٨٨ تابع) لخدمة ٥٩٩ ألف نسمة.

محافظة الغربية تنفذ ٦١ مشروعا في قطاع الصرف الصحي بإجمالي ٥٧٠ مليون جنيه (تم نهو ١ وجار العمل في الباقين)، و١١٧ مشروعا في قطاع مياه الشرب بتكلفة ٩٠ مليون جنيه (تم نهو ٦ منهم وجار العمل في الباقين)، و٥٤ مشروعا لتوصيل الغاز الطبيعي بتكلفة ٥٤٢ مليون جنيه (بدأ العمل في ٦ وجار الإعداد ل ٤٨)، ١٣ مشروعا في قطاع الري بتكلفة ١٧٣.٥ مليون جنيه (تم نهو ٢ منها، جار العمل في ٥ والإعداد لـ٧ آخرين)، كما تنفذ المبادرة ٧٤ مشروعا تعليميا بإجمالي تكلفة ٣٨٥ مليون جنيه (تم نهو أحدها والبدء في ٩ منها وجار الإعداد لـ٦٤ أخرى).