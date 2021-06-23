القبض على مدرس متهم باقتحام مركز شرطة مطاى أثناء قدومه من قطر

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج القبض على مدرس متهم باقتحام مركز شرطة مطاي التابعة لمحافظة المنيا وقتل مأمور المركز أثناء قدومه من دولة قطر عبر مطار سوهاج الدولي.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة جرجا يفيد بتمكن أجهزة الأمن بمطار سوهاج الدولي من إلقاء القبض على أحد عناصر جماعة الإخوان الإرهابية أثناء قدومه من دولة قطر.

بالانتقال والفحص تبين القبض على المدعو "رمضان ي ش ي"، مواليد 21-7-1980 معلم لغة عربية مقيم مركز مطاي - أثناء قدومه من دولة قطر عبر طيران العربية، والمتهم في القضية رقم 8473 لسنة 2013 جنايات مركز مطاي والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد 25 عامًا بتهمة اقتحام مركز شرطة مطاي وقتل مأمور المركز في 2013 والمذكور مصنف ضمن الجماعة الإرهابية.

تم التحفظ عليه بمركز شرطة جرجا تمهيدًا لترحيله إلى محافظة المنيا.

وفي السياق قام اللواء ضياء أبو العزم السكرتير العام المساعد لمحافظة سوهاج، اليوم، بجولة ميدانية تفقد خلالها عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة"، بمركز المنشاة، بحضور ممدوح عباس رئيس مركز ومدينة المنشاة، وشريف أبو سحلى منسق وحدة حياة كريمة بسوهاج، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج للقيادات التنفيذية بالمحافظة بالمتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة، وتكثيف الزيارات الميدانية لمتابعة الموقف التنفيذي وتذليل أي عقبات .

وبدأ السكرتير المساعد جولته بعقد اجتماع مع رئيس مدينة المنشاة، ومشرف المشروعات من القوات المسلحة، ومنسق وحدة " حياة كريمة" بالديوان العام، للوقوف على آخر المستجدات بالنسبة للمشروعات المنفذة وتذليل العقبات أمام تنفيذ الأعمال للانتهاء من تلك المشروعات وفقا للمواعيد والجداول الزمنية المقررة .



وعقب الاجتماع تفقد " أبو العزم " مشروع إنشاء مجمع الخدمات الحكومية بقرية أولاد سلامة، وتابع سير العمل، موجها بالالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، واتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية خلال تنفيذ الأعمال، مؤكدا على المتابعة المستمرة، واستمرار الجولات الميدانية، وفقا لتوجيهات محافظ الإقليم، بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة لمتابعة المشروعات الجارية بمختلف القطاعات.