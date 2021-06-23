الفنانة السودانية آسيا مدنى تحيى حفل «أسابيع فى الحديقة» بمعهد ثربانتس بالقاهرة

تتواصل فعاليات "أسابيع في الحديقة"٬ والتي ينظمها معهد ثربانتس بالقاهرة٬ وذلك في حديقة المركز الثقافي الإسباني بالقاهرة٬ في السادسة والنصف من مساء اليوم الأربعاء، وتتضمن احتفالية اليوم عرض للأغاني الشعبية الشهيرة بصحبة المطربة آسيا مدني وفرقتها الموسيقية.

العرض يبدأ بقراءة لمقتطفات من أشعار من دول إسبانيا وأوروجواي وغينيا الاستوائية وبنما، كما تشهد فعالية "أسابيع في الحديقة" مشاركة عدد من الفرق الموسيقية، بالإضافة إلى قراءة مقتطفات شعرية مترجمة إلى اللغة العربية لأعمال من «إسبانيا، والأرجنتين، وبوليفيا٬ المكسيك، وتشيلي، وكوبا، وبيرو، والدومينيكان، وباراجواي، وبوليفيا، وكولومبيا، والبرتوتشيلي، وكولومبيا، وكوبا، والإكوادور، وغينيا الاستوائية، والمكسيك، وبنما، وبيرو، وباراجواي، والبرتغال، وجمهورية الدومينيكان، وأوروجواي، وفنزويلا».

وتقام سلسلة "أسابيع في الحديقة"٬ مع التشديد علي تطبيق كافة الإجراءات الصحية اللازمة ومراعاة التباعد الاجتماعي.

يذكرأن "أسابيع في الحديقة" هوالاسم الذي كان ميجل دي ثربانتس، مؤلف رائعة "دونكيشوت"، يرغب أن يستخدمه كعنوان لعمل لم ينشره مطلقًا، وهو عمل كان يتضمن محادثات وقصص وشعر، كل هذا كان يدور في حديقة بزمن انتشر فيه أحد الأوبئة، انطلاقًا من هذه الفكرة، معهد ثربانتس بالقاهرة يقدم هذا النشاط الذي يعد بديلًا لنشاط "ليالي رمضان" الذي تم إلغاؤه الشهر الماضي تطبيقًا للقرارات الصادرة عن الحكومة المصرية للتصدي لوباء كورونا.

يذكر أن معهد ثربانتس٬ أنشأ في عام 1991 للعمل على دعم ونشر اللغة والثقافة الأسبانية٬ وثقافة دول أمريكا اللاتينية الناطقه بالأسبانية.

ويقع المركز الرئيسى للمعهد بمدريد وضاحية "الكالا دى إينارس" (مدريد) ، حيث مولد الكاتب الشهير ميجيل دى ثربانتس.

معهد ثربانتس له في الوقت الحالي 86 مركزًا في 45 دولة في الخمس قارات على المستوى العالم، من بينهم معهد ثربانتس بالقاهرة والذي يعد واحدًا من أكبرو أقدم مراكز ثربانتس في العالم العربي.

والمغنية السودانية "آسيا مدني" عازفة الإيقاعات ستقدم وتنشد بعض من الفولكلور السوداني التقليدي، وكذلك بعض من المعزوفات العريقة من إفريقيا.

يشار إلى أن "آسيا مدني" شاركت في مهرجانات كثيرة٬ داخل مصر وخارجها٬ ولها عدة حفلات في دار الأوبرا المصرية في القاهرة وقلعة صلاح الدين في الإسكندرية وأوبرا دمنهور، وتطوعت لمساعدة الأطفال اللاجئين وتبنت مجتمع المواهب السودانية في مصر.