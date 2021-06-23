«أوقاف مطروح» تحقق المركز الأول فى مسابقة الابتهال الدينى

قال الشيخ حسن عبد البصير، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، إن وزارة الأوقاف معنية برعاية الشباب الذين لديهم مواهب، لتتاح لهم فرصة الظهور والإبداع عبر القنوات الرسمية والشرعية، وهو نوع من التحصين ضد التطرف وغلق الباب أمام المتطرفين بإفساح المجالات أمام الشباب.

وأوضح أن عمر حشاد الطالب في كلية لغات وترجمة جامعة الأزهر والمرشح من قبل مديرية أوقاف مطروح حصل على المركز الأول و٣٠٠٠ جنيه وشهادة في المسابقة التي أقامتها وزارة الأوقاف في الابتهال الديني، و"عمر" من الأصوات الجميلة المبدعة في عالم الإنشاد الديني، وتستعين به المديرية في المناسبات الدينية .

وأضاف أن المديرية حصلت على المركز الرابعة في مسابقة القراء أصحاب الأصوات الجميلة للشيخ إسلام جادو ونال ٢٠٠٠ جنيه وشهادة تقدير، مشيرًا إلى أن مديرية أوقاف مطروح زاخرة بالكفاءات الشابة من أصحاب المواهب والأصوات الندية، وسيتم تكريمهما يوم 26 يونيو 2021 بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية.

وكان عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح قد قام بتكريم آلاء عادل محمد علي طالبة مجمع السواني الابتدائي لحصولها علي المركز الثاني جمهورية للمرحلة الابتدائية في المسابقة البحثية الكبري، وأحمد إبراهيم علي الصغير طالب في مجمع عادل الصفتي الابتدائي لحصوله المركز الثامن جمهورية في ذات المسابقة، وذلك في أجواء أسرية مبهجة.

وقدم وكيل تعليم مطروح الشكر والتقدير لكافة اعضاء توجيه اللغة العربية والتربية والإسلامية عرفانًا بالجهد المتميز والعطاء الزاخر وتتويج ذلك بتشريف تعليم مطروح بالحصول علي مراكز متقدمة في المسابقات المركزية علي مستوي الجمهورية .

كما قدم وكيل تعليم مطروح التهنئة الي المعلمين (المشرفين على الطلاب) والمشاركين في تصفيات المسابقة بمختلف مراحلها وكذلك أولياء أمور الطلاب، واصفًا إياهم بشركاء الإنجاز، معتبرًا هذا الفوز هو تتويجًا لجهود فريق عمل متعاون ومجتهد، متمنيًا مزيد من النجاح والتقدم لجميع أبناء مطروح المشاركين في مختلف الأنشطة والمسابقات.

أحد المرشحين لمسابقة الابتهال الديني