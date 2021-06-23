انطلاق فعاليات العام الثقافى المصرى التونسى.. اليوم

تحت شعار "مصر تونس تاريخ ثقافي وآفاق مشتركة"، تنطلق في السادسة من مساء اليوم الأربعاء٬ أولى فعاليات العام الثقافي المصري التونسي 2021-2022.

وتأتي أولى هذه الفعاليات فى إطار مبادرة "علاقات ثقافية" التى أطلقتها الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، حيث ينظم المجلس الأعلى للثقافة٬ بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية٬ بقاعة المجلس الأعلى للثقافة أمسية جديدة من أمسيات مبادرة "علاقات ثقافية" والتى يتم فيها الاحتفاء بدولة تونس.

ويتصدر الأمسية عرض فيلم تسجيلي قصير حول دولة تونس وأبرز ملامحها الثقافية، ثم يعقبه كلمة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية ومطلقة مبادرة "علاقات ثقافية" ثم كلمة السفير التونسي في مصر محمد بن يوسف٬ متحدثًا عن أبرز انطباعاته عن العلاقات الثقافية بين البلدين بالإضافة لتسليط الضوء على فرص التعاون الثقافي المستقبلية فيما بينهما، ولعرض الجانب الآخر من الصورة٬ يتحدث السفير إيهاب فهمي السفير المصري لدى الجمهورية التونسية فى رسالة مصورة أرسلها خصيصًا لتبث خلال هذه الأمسية عن رؤيته لهذا الأمر، كما يستعرض بعض المبادرات الرامية لمزيد من التقارب بين البلدين فى الفترة الماضية.

وتشارك بالحضور ممثلة لوزارة الخارجية المصرية السفيرة رانية البنا نائب مساعد وزير الخارجية لشئون دول المغرب العربي.

كما يشارك في الأمسية عدد من المفكرين من بينهم: الروائية سلوى بكر٬ الدكتور سعيد المصري- أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة القاهرة، والدكتور خالد عبد الجليل- مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما، ويدير االأمسية الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.

يشار إلى أن الفترة الماضية شهدت تسارع الجهود لخروج هذا العام على النحو الذي يحقق إضافة للحركة الثقافية في البلدين ويفتح آفاق لمزيد من التعاون المشترك فيما بينهما، حيث التقت الدكتورة إيناس عبد الدايم والسفير محمد بن يوسف، سفير دولة تونس بمصر، لمناقشة أجندة احتفالات عام الثقافة المصرية التونسية 2021 – 2022.

وفى المقابل عقد السفير إيهاب فهمي سفير مصر في تونس سلسلة من اللقاءات مع الأطراف المعنية فى تونس تم خلاله التأكيد على دور الثقافة الفاعل فى تحقيق مزيد من التواصل الإنساني والأقتصادي بين البلدين .وتطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا٬ كما تبث الندوة أونلاين عبر الصفحة الرسمية للمجلس الأعلي للثقافة بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

عايدي جمعة في أمسية جديدة من مبادرة "كل يوم شاعر"

في سياق متصل يحل الشاعر عايدي جمعة، في السادسة من مساء اليوم الأربعاء، ضيفًا على برنامج "إقرأ معانا"، والذي يبث "أونلاين" عبر قناة المجلس الأعلى للثقافة على موقع "يوتيوب"، والذي تنظمه لجنة الشعر بالمجلس ضمن مبادرة "كل يوم شاعر".

هذا ومن المقرر أن يقدم "عايدي" مجموعة من قصائده الشعرية بعناوين: عازف٬ ناي٬ مجداف٬ سقوط٬ هدهد٬ مملكة٬ عاصفة٬ نبع٬ ربيع وغيرها.

ورشة عمل حول مشكلات الترجمة وكيفية النهوض بها

كما تعقد بالمجلس أيضا في السادسة٬ وبالتعاون مع المركز القومي للترجمة؛ ورشة عمل بعنوان: "سياسات الترجمة"؛ والتي تنظمها لجنة الترجمة بالمجلس برئاسة الدكتور أنور مغيث، وذلك بقاعة الفنون بالمجلس الأعلى للثقافة.

وتناقش الورشة مشكلات الترجمة وكيفية النهوض بها فى مصر؛ من خلال عدد من المحاور الرئيسية من بينها: الملكية الفكرية بين القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية - حقوق المترجم - مقاومة القرصنة - الترجمة العكسية - تنوع أساليب دعم الدولة للترجمة - النهوض بالتوزيع ومساهمة الوزارات الأخرى - رصد لواقع الترجمة الحالي.

ويدير الورشة الدكتور أنور مغيث، ويشارك بها كل من: سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، وشريف بكر مدير دار العربى للنشر، وشريف رزق - مدير دار التنوير للنشر، ومحمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، والدكتور محمود عبدالغفار المشرف على التحرير بالمركز القومي للترجمة.

ويساهم في تنظيم الورشة لجنة الكتاب والنشر برئاسة الدكتور خالد العامري؛ ولجنة حماية الملكية الفكرية برئاسة الدكتور حسام لطفي.