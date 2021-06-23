انطلاق فعاليات العام الثقافى المصرى التونسى.. اليوم
تحت شعار "مصر تونس تاريخ ثقافي وآفاق مشتركة"، تنطلق في السادسة من مساء اليوم الأربعاء٬ أولى فعاليات العام الثقافي المصري التونسي 2021-2022.
وتأتي أولى هذه الفعاليات فى إطار مبادرة "علاقات ثقافية" التى أطلقتها الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، حيث ينظم المجلس الأعلى للثقافة٬ بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية٬ بقاعة المجلس الأعلى للثقافة أمسية جديدة من أمسيات مبادرة "علاقات ثقافية" والتى يتم فيها الاحتفاء بدولة تونس.
ويتصدر الأمسية عرض فيلم تسجيلي قصير حول دولة تونس وأبرز ملامحها الثقافية، ثم يعقبه كلمة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية ومطلقة مبادرة "علاقات ثقافية" ثم كلمة السفير التونسي في مصر محمد بن يوسف٬ متحدثًا عن أبرز انطباعاته عن العلاقات الثقافية بين البلدين بالإضافة لتسليط الضوء على فرص التعاون الثقافي المستقبلية فيما بينهما، ولعرض الجانب الآخر من الصورة٬ يتحدث السفير إيهاب فهمي السفير المصري لدى الجمهورية التونسية فى رسالة مصورة أرسلها خصيصًا لتبث خلال هذه الأمسية عن رؤيته لهذا الأمر، كما يستعرض بعض المبادرات الرامية لمزيد من التقارب بين البلدين فى الفترة الماضية.
وتشارك بالحضور ممثلة لوزارة الخارجية المصرية السفيرة رانية البنا نائب مساعد وزير الخارجية لشئون دول المغرب العربي.
كما يشارك في الأمسية عدد من المفكرين من بينهم: الروائية سلوى بكر٬ الدكتور سعيد المصري- أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة القاهرة، والدكتور خالد عبد الجليل- مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما، ويدير االأمسية الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.
يشار إلى أن الفترة الماضية شهدت تسارع الجهود لخروج هذا العام على النحو الذي يحقق إضافة للحركة الثقافية في البلدين ويفتح آفاق لمزيد من التعاون المشترك فيما بينهما، حيث التقت الدكتورة إيناس عبد الدايم والسفير محمد بن يوسف، سفير دولة تونس بمصر، لمناقشة أجندة احتفالات عام الثقافة المصرية التونسية 2021 – 2022.
وفى المقابل عقد السفير إيهاب فهمي سفير مصر في تونس سلسلة من اللقاءات مع الأطراف المعنية فى تونس تم خلاله التأكيد على دور الثقافة الفاعل فى تحقيق مزيد من التواصل الإنساني والأقتصادي بين البلدين .وتطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا٬ كما تبث الندوة أونلاين عبر الصفحة الرسمية للمجلس الأعلي للثقافة بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
عايدي جمعة في أمسية جديدة من مبادرة "كل يوم شاعر"
في سياق متصل يحل الشاعر عايدي جمعة، في السادسة من مساء اليوم الأربعاء، ضيفًا على برنامج "إقرأ معانا"، والذي يبث "أونلاين" عبر قناة المجلس الأعلى للثقافة على موقع "يوتيوب"، والذي تنظمه لجنة الشعر بالمجلس ضمن مبادرة "كل يوم شاعر".
هذا ومن المقرر أن يقدم "عايدي" مجموعة من قصائده الشعرية بعناوين: عازف٬ ناي٬ مجداف٬ سقوط٬ هدهد٬ مملكة٬ عاصفة٬ نبع٬ ربيع وغيرها.
ورشة عمل حول مشكلات الترجمة وكيفية النهوض بها
كما تعقد بالمجلس أيضا في السادسة٬ وبالتعاون مع المركز القومي للترجمة؛ ورشة عمل بعنوان: "سياسات الترجمة"؛ والتي تنظمها لجنة الترجمة بالمجلس برئاسة الدكتور أنور مغيث، وذلك بقاعة الفنون بالمجلس الأعلى للثقافة.
وتناقش الورشة مشكلات الترجمة وكيفية النهوض بها فى مصر؛ من خلال عدد من المحاور الرئيسية من بينها: الملكية الفكرية بين القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية - حقوق المترجم - مقاومة القرصنة - الترجمة العكسية - تنوع أساليب دعم الدولة للترجمة - النهوض بالتوزيع ومساهمة الوزارات الأخرى - رصد لواقع الترجمة الحالي.
ويدير الورشة الدكتور أنور مغيث، ويشارك بها كل من: سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، وشريف بكر مدير دار العربى للنشر، وشريف رزق - مدير دار التنوير للنشر، ومحمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، والدكتور محمود عبدالغفار المشرف على التحرير بالمركز القومي للترجمة.
ويساهم في تنظيم الورشة لجنة الكتاب والنشر برئاسة الدكتور خالد العامري؛ ولجنة حماية الملكية الفكرية برئاسة الدكتور حسام لطفي.