الأربعاء 23 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

وزير الأوقاف يستقبل رئيس البرلمان العربى

وزير الأوقاف يستقبل
وزير الأوقاف يستقبل رئيس البرلمان العربى

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مساء أمس الثلاثاء 22 / 6 / 2021، بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، والسفيرمختار عمر كبير مستشاري الاتحاد البرلماني الدولي، والنائبة  سحر البزار رئيس منتدى شباب البرلمانيين الدولي، وذلك لبحث مواصلة التعاون المشترك بين المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وكل من البرلمان العربي والاتحاد البرلماني الدولي، وبخاصة في مجال المؤتمرات والمنتديات الفكرية والثقافية، وفيما يتصل بترسيخ قيم المواطنة وتصحيح المفاهيم الخاطئة ومواجهة الفكر المتطرف ونشر قيم التسامح الديني والسلام الإنساني والعيش المشترك .

وخلال اللقاء، أشاد رئيس البرلمان العربي بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي وإنجازاته العظيمة على المستوى الوطني والعربي والدولي.

وقد أهدى  وزير الأوقاف ضيوفه الكرام بعض إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من أهمها: "مشروعية الدولة الوطنية، الكليات الست، هويتنا الواقية في زمن العولمة، فقه الدولة وفقه الجماعة"،  ودار النقاش حول مضمونها، وهو ما أشاد به الضيوف الكرام.

وأشاد الدكتور محمد مختار جمعة بالمساعي الحثيثة للبرلمان العربي برئاسة العسومي والنجاحات التي حققها في الفترة الأخيرة، والتي تصب لصالح خدمة قضايا المنطقة العربية،  مشيدًا بالجهود التي يبذلها  في التعايش بين الأديان والثقافات المختلفة.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن تقديره للدور العظيم والرسالة السامية التي يقدمها المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في خدمة قضايا العالم الإسلامي، وجهود وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المعتدل والمستنير، والذي امتد دورها للخارج من خلال موفديها بمختلف دول العالم، فضلًا عن دورها في مواجهة الفكر المتطرف والإرهاب وتصحيح المفاهيم وبناء الوعي.

جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول عدد من الموضوعات ذات العلاقة بتعزيز التعاون، بما يرسخ قيم التسامح والسلام ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

 

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وزير الأوقاف يستقبل رئيس البرلمان العربى

 

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وزير الأوقاف يستقبل رئيس البرلمان العربى
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وزير الأوقاف يستقبل رئيس البرلمان العربى
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وزير الأوقاف يستقبل رئيس البرلمان العربى


 

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المجلس الاعلى للشئون الاسلامية رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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