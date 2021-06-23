الأربعاء 23 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس البرلمان العربى يشيد بإنجازات السيسى وطنيا وعربيا ودوليا

العسومي
العسومي

ثمن رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأعمال البرلمان العربي، ومواقفه العظيمة على المستوى الوطني والعربي والدولي، وجهوده الحثيثة في وقف العدوان على غزة.


جاء ذلك خلال استقبال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، رئيس البرلمان العربي، وكبير مستشاري الاتحاد البرلماني الدولي السفير مختار عمر، ورئيس منتدى شباب البرلمانيين الدولي، لبحث مواصلة التعاون المشترك بين المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وكل من البرلمان العربي والاتحاد البرلماني الدولي، وبخاصة في مجال المؤتمرات والمنتديات الفكرية والثقافية، وفيما يتصل بترسيخ قيم المواطنة، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، ومواجهة الفكر المتطرف ونشر قيم التسامح الديني والسلام الإنساني والعيش المشترك.


كما أشاد رئيس البرلمان العربي والوفد المرافق ، بجهود وزارة الأوقاف المصرية في نشر ثقافة التسامح والسلام وتجديد الخطاب الديني الوسطي المعتدل المستنير ومواجهة الإرهاب والفكر المتطرف ، معربا عن سعادته بالتعاون المثمر مع الوزارة والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في قضية بناء الوعي.


من جانبه، أكد وزير الأوقاف أهمية الحفاظ على الأوطان، لافتا إلى أن مصالح الأوطان جزء من صميم مقاصد الأديان وجزء من عقيدتنا ، مع إيماننا بالتنوع والتعددية وقبول الآخر .


وأشار وزير الأوقاف إلى أنه قام بإهداء الوفد بعض إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من أهمها : "مشروعية الدولة الوطنية، الكليات الست ، هويتنا الواقية في زمن العولمة، فقه الدولة وفقه الجماعة" .. ودار النقاش حول مضمونها ، وهو ما أشاد به أعضاء الوفد.

 


 و في وقت سابق ، عقدت لجنة فلسطين بالبرلمان العربي ،  اجتماعها الخامس بمقر الأمانة العامة للبرلمان العربي بالقاهرة، برئاسة عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، تابعت فيه مستجدات الوضع في فلسطين والأراضي المحتلة والموقف من تنفيذ مخرجات الجلسة الطارئة التي عقدها البرلمان العربي في  19 من مايو 2021م، لمناقشة الجرائم والانتهاكات المستمرة لسلطات القوة القائمة بالاحتلال في مدينة القدس المحتلة واعتداءاتها على المسجد الأقصى المبارك، وعمليات الهدم والتهجير القسري لأهالي حي الشيخ جراح وسلوان، والعدوان العسكري على قطاع غزة .

وجدد "العسومي"، دعم ومساندة البرلمان العربي للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب الاولى والمركزية مؤكداً على تضامن البرلمان العربي التام مع السلطة الفلسطينية ودعمه الكامل للشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس.

الاتحاد مصر وزير الأوقاف عبدالفتاح السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس السيسي الوسط عبدالفتاح الخطاب الدينى رئيس البرلمان محمد مختار جمعة المجلس الاعلى للشئون الاسلامية الدكتور محمد مختار جمعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

سنوات التصحيح

الأكثر قراءة

خالد الغندور يفجر مفاجأة عن مستقبل «ساسي»

الباز يوجه رسالة للأزواج: «محدش بيتحاسب عن مراته»

خاص.. أول رد من لجنة الزمالك السابقة على اتهامات «ساسى» بإفشال صفقة التجديد

مفاجأة.. «ساسي» يكشف سبب فشل التجديد مع الزمالك: «واحدة من الحقائق»

حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية الأربعاء 23 يونيو 2021

كوريا الجنوبية تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ أسبوعين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

شيوخ.. ولكن!

ماجد حبته

مصر واليونان

د.مينا بديع عبدالملك

التاريخ الرائع لدير وادى الريان

ثروت الخرباوي

المحاماة صريعة بيد أبنائها

جلال حمام

أنا المصرى.. معًا فى الذكرى الثامنة للثورة المجيدة

أحمد بهاء الدين شعبان

«نجيب» .. الذي مضى!

القس. رفعت فكرى

قاض عادل ورحيم!

جمال-أسعد

الأقباط وثورة يوليو

صور

بحضور المفتى ووزراء.. تشييع جثمان والدة وزير الشئون النيابية من مسجد المشير (صور)

«الخارجية»: إطلاق سراح 90 مصريًا كانوا محتجزين في طرابلس (صور)

جولة سياحية لضيوف مهرجان الإسماعيلية السينمائى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

انتهاكات الاحتلال مستمرة.. اعتقالات بالضفة الغربية وإخطارات بالهدم والإخلاء بالقدس

الاحتلال الإسرائيلى يواصل التضييق على أهالى الشيخ جراح بالقدس

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل نجل محافظ القدس عقب اقتحام منزله فى سلوان