فاوتشى يستبعد تطعيم 70% من جميع البالغين في الولايات المتحدة

رجح الدكتور أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، احتمالية عدم تطعيم 70% من جميع البالغين في الولايات المتحدة بجرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في 4 يوليو المقبل.

وأضاف فوتشي، خلال حوار له مع قناة "سي إن إن" الإخبارية، أن الولايات المتحدة يمكنها الوصول إلى النسبة المُشار إليها، 70 بالمائة، بحلول الأسبوع الثاني أو الثالث من شهر يوليو المقبل.

وأشار إلى أن متحور كورونا "دلتا" ينتشر بشكل أوسع داخل الولايات المتحدة، داعيًا المواطنين إلى الحصول على التطعيمات المضادة لكورونا تجنبًا لمخاطر الإصابة بالفيروس، مؤكدا أن أغلب المتوفين بسبب الإصابة بكورونا لم يكونوا قد تلقوا التطعيمات بعد، وواصفا عدم رغبة البعض "لأسباب لا يستطعيون تفسيرها" في تلقي التطعيمات بأنها "مأساة".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد تحدث هذا الشهر عن رغبته في الوصول إلى أول نقطة محورية في مكافحة كورونا بحلول 4 يوليو الذي يتزامن مع الاحتفال بعيد الاستقلال.

يُشار إلى أن العدد الإجمالي لمصابي كورونا في الولايات المتحدة يبلغ حوالي 33.5 مليون شخص.



إصابات كورونا على مستوى العالم

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 178.72 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و28030.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذاكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات؛ نظرًا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "TheHealthSite".

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات، مضيفة أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.