حفلات فى فيينا لتشجيع الشباب على التطعيم ضد كورونا

ترغب مدينة فيينا في تشجيع الشباب على تلقي التطعيم المضاد لفيروس كورونا من خلال الموسيقى وأجواء الحفلات.



وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، أعلن مسؤول محلي ، أنه سيتم تنظيم حفل تطعيم واحد أو أكثر في العاصمة النمساوية، كما تتيح فيينا مواعيد تطعيم عائلية حيث يمكن للأبناء والآباء الحصول على الحماية من كورونا معًا.



ويمكن للأطفال والمراهقين في فيينا الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عامًا التسجيل للحصول على التطعيمات للمرة الأولى بدءا من الثلاثاء، وكان الطلب مرتفعًا حيث تم حجز عشرة آلاف جرعة في غضون ساعتين.

ويمكن للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 30 عامًا الحجز بدءًا من اليوم الأربعاء، ومن المقرر تنظيم الحفل أو سلسلة الأحداث المزمع تنظيمها في أوائل يوليو، غير أن تفاصيلها لم توضع بعد في صيغتها النهائية.



وفي فيينا، تلقى نحو 27% من السكان جرعات اللقاح اللازمة للتطعيم الكامل حتى الآن.



إصابات كورونا على مستوى العالم



وأظهر إحصاء لـ"رويترز" أن أكثر من 178.72 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و28030.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات؛ نظرًا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "TheHealthSite".

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات، مضيفة أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.