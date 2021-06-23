رئيسة المفوضية الأوروبية تقترح تعديل مساعدات الهجرة لتركيا

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أنها ستقترح تحويل المساعدة المالية التي يقدمها الاتحاد لتركيا لتغطية إقامة اللاجئين من الإغاثة الإنسانية العاجلة، إلى الدعم طويل الأمد.

و حسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الفرنسية ، قالت أورسولا فون دير لاين، إن اتفاق المساعدات هذا المبرم مع تركيا، سيناقش في قمة قادة الاتحاد في بروكسل الخميس.

وأضافت: "أرى أنه من المهم لنا الاستمرار في دعم تركيا في ظل وجود نحو 3.7 مليون لاجئ سوري فيها".

وقالت: "بعضهم في تركيا منذ عشر سنوات، ولذا سيزداد توجيه دعمنا أيضا للمساعدة الاقتصادية الاجتماعية.. لن نحتاج للكثير من المساعدة الإنسانية الطارئة، لكن من المهم بالنسبة لنا أن يرى الناس ما يخفف من واقعهم".

وتحدثت فون دير لاين بعد اجتماع مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التي قالت إن تركيا "تفعل أشياء مذهلة" لدعم اللاجئين السوريين.

و في وقت سابق ، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم، أن المفوضية سوف تمنح النمسا 5ر3 مليار يورو كمنحة للتغلب على الآثار الاقتصادية لوباء كورونا.

وقالت فون دير لاين - في مؤتمر صحفي، في فيينا مع المستشار النمساوي سباستيان كورتس - إن الدفعة الأولى ستصل إلى النمسا الشهر المقبل وأن ذلك سوف يساعد البلاد على الخروج بشكل أقوى من الأزمة الراهنة.

وأشارت فون دير لاين أن المنح تشمل جميع دول الاتحاد الأوروبي وأن 59 في المائة من الاستثمارات والإصلاحات تفي بأغراض حماية المناخ و 53 % في قطاع الرقمنة، مشيدة بشكل خاص بالإصلاح الضريبي المخطط له في النمسا خاصة ضرائب الكربون.

من جانبه، أعرب المستشار كورتس عن امتنانه للتعاون الأوروبي في التغلب على الأزمة معتبرا أنها "مهمة ضخمة".

وقال كورتس إن انتقاداته السابقة للمفوضية الأوروبية بشأن حصص توزيع لقاحات كورونا لم توجه إلى فون دير لاين، وإنما إلى الدول الأعضاء بالاتحاد وقد تم علاج جميع المشاكل في هذا الصدد.