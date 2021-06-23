الأربعاء 23 يونيو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ميركل تتوقع إنفاقا «طائلا» فى السنوات المقبلة

ميركل
ميركل

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن برلين سيتعين عليها إنفاق مبالغ "طائلة" في الأعوام القليلة القادمة للمساعدة في التغلب على التحديات البيئية والتكنولوجية حال انحسار كورونا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، قالت ميركل في كلمة ألقتها في مؤتمر لاتحاد الصناعة الألماني، إن بعض القطاعات ستظل تحتاج إلى المزيد من المساعدة بعد الأزمة.

وخصت المستشارة الألمانية بالذكر قطاع الرقائق الإلكترونية، وقالت: "بلا مساعدة من الدولة فإن توسيع إنتاج الرقائق الإلكترونية في أوروبا لن يتحقق".

وأضافت أنه يجب إعادة الانضباط إلى المالية العامة في الأعوام المقبلة.

وفي وقت سابق، حذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من المبالغة في التفاؤل بشأن فتح الحياة العامة في ألمانيا على الرغم من التراجع الكبير في الإصابات بكورونا.

وقالت ميركل اليوم الإثنين، في اجتماع مغلق مشترك بين الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري بشأن البرنامج الانتخابي، إن معدل الإصابة أصبح أقل من عشرة بين كل مائة نسمة على مدار أسبوع، لكن هذا لا يزال أعلى بثلاث مرات مما كان على المعدل قبل اثني عشر شهرا.

وأضافت: "يتعين إيجاد المعادلة المناسبة بين الحرية والحذر.. لا ينبغي أن ننسى أن استخدام الكمامات هو أسهل إجراء في ذلك"، مضيفة أن الجائحة لن تنتهي حتى يتم تطعيم العالم بأكمله، وقالت: "علينا أيضا أن نفكر في بقية العالم".
وفي سياق متصل، سجلت السلطات الصحية في ألمانيا أقل من 500 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية للمرة الأولى منذ أغسطس الماضي.

ووفقا للأرقام الصادرة اليوم الإثنين عن معهد روبرت كوخ فقد تم تسجيل 346 حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى 10 حالات وفاة، وعادة ما تكون الأرقام المسجلة يومي الأحد والإثنين أقل، بسبب عدم تسليم بعض الإدارات الصحية بيانات الإصابات الجديدة لمعهد "روبرت كوخ" في عطلة نهاية الأسبوع.
 

ميركل انف توقع المقبل انفاق وقع المقبلة

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وائل لطفي

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