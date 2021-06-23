الأربعاء 23 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

خبير: الدولة مهتمة بتحقيق تنمية عمرانية فى جميع المحافظات

محمد طلعت
محمد طلعت

قال محمد طلعت، الخبير العقاري، إن هناك اهتمامًا وجهودًا كبيرة من الدولة فى مجال التنمية العمرانية على مستوى الجمهورية فى كافة القطاعات، منها إنشاء الطرق والكبارى، وإنشاء المدن الجديدة، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف طلعت، أن الدولة لم تهتم ببناء العاصمة الإدارية الجديدة فقط، بل اهتمت بالتنمية فى كافة المدن الجديدة، ومن بينها منطقة غرب القاهرة وتحديدًا الشيخ زايد وأكتوبر، حيث ساهم القرار ٢٣٠ بضم ٢٥٠٠ فدان إلى الشيخ زايد عام ٢٠١٧  فى إحداث تنمية حقيقية غرب القاهرة، وتوفير فرص عمل لعشرات الآلاف من الشباب والعمال فى القطاعات المختلفة. 

وأشار طلعت إلى أن منطقة زايد وأكتوبر من بين أهم المناطق الواعدة فى غرب القاهرة، حيث أنشأت الدولة مطار غرب القاهرة؛ لتزويد هذه المنطقة بالخدمات اللازمة وخدمة السياحة الوافدة إلى الأهرامات والمتحف المصري الكبير، وليست العاصمة الإدارية فقط بل التركيز فى المناطق الأخرى وفى كل مكان على مستوى الجمهورية.

وتابع محمد طلعت أن تواجد  كبار المطوريين العقاريين فى غرب القاهرة ومنطقة زايد يؤكد أن هذه المنطقة ستكون بين أحد أهم المناطق الواعدة التى ينتظرها مستقبل كبير على المستوى السكنى والتجارى والإدارى، حيث تعمل الدولة على الانتهاء من البنية التحتية فى أسرع وقت ومواصلة الليل بالنهار لإنجاز المشروعات ودخولها الخدمة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

سنوات التصحيح

الأكثر قراءة

خالد الغندور يفجر مفاجأة عن مستقبل «ساسي»

الباز يوجه رسالة للأزواج: «محدش بيتحاسب عن مراته»

خاص.. أول رد من لجنة الزمالك السابقة على اتهامات «ساسى» بإفشال صفقة التجديد

مفاجأة.. «ساسي» يكشف سبب فشل التجديد مع الزمالك: «واحدة من الحقائق»

الصحة: 498 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و37 حالة وفاة

«الصحة العالمية»: الدول النامية تستنفذ لقاحات كورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

شيوخ.. ولكن!

ماجد حبته

مصر واليونان

د.مينا بديع عبدالملك

التاريخ الرائع لدير وادى الريان

ثروت الخرباوي

المحاماة صريعة بيد أبنائها

جلال حمام

أنا المصرى.. معًا فى الذكرى الثامنة للثورة المجيدة

أحمد بهاء الدين شعبان

«نجيب» .. الذي مضى!

القس. رفعت فكرى

قاض عادل ورحيم!

جمال-أسعد

الأقباط وثورة يوليو

صور

بحضور المفتى ووزراء.. تشييع جثمان والدة وزير الشئون النيابية من مسجد المشير (صور)

«الخارجية»: إطلاق سراح 90 مصريًا كانوا محتجزين في طرابلس (صور)

جولة سياحية لضيوف مهرجان الإسماعيلية السينمائى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

انتهاكات الاحتلال مستمرة.. اعتقالات بالضفة الغربية وإخطارات بالهدم والإخلاء بالقدس

الاحتلال الإسرائيلى يواصل التضييق على أهالى الشيخ جراح بالقدس

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل نجل محافظ القدس عقب اقتحام منزله فى سلوان