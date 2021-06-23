خبير: الدولة مهتمة بتحقيق تنمية عمرانية فى جميع المحافظات
قال محمد طلعت، الخبير العقاري، إن هناك اهتمامًا وجهودًا كبيرة من الدولة فى مجال التنمية العمرانية على مستوى الجمهورية فى كافة القطاعات، منها إنشاء الطرق والكبارى، وإنشاء المدن الجديدة، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة.
وأضاف طلعت، أن الدولة لم تهتم ببناء العاصمة الإدارية الجديدة فقط، بل اهتمت بالتنمية فى كافة المدن الجديدة، ومن بينها منطقة غرب القاهرة وتحديدًا الشيخ زايد وأكتوبر، حيث ساهم القرار ٢٣٠ بضم ٢٥٠٠ فدان إلى الشيخ زايد عام ٢٠١٧ فى إحداث تنمية حقيقية غرب القاهرة، وتوفير فرص عمل لعشرات الآلاف من الشباب والعمال فى القطاعات المختلفة.
وأشار طلعت إلى أن منطقة زايد وأكتوبر من بين أهم المناطق الواعدة فى غرب القاهرة، حيث أنشأت الدولة مطار غرب القاهرة؛ لتزويد هذه المنطقة بالخدمات اللازمة وخدمة السياحة الوافدة إلى الأهرامات والمتحف المصري الكبير، وليست العاصمة الإدارية فقط بل التركيز فى المناطق الأخرى وفى كل مكان على مستوى الجمهورية.
وتابع محمد طلعت أن تواجد كبار المطوريين العقاريين فى غرب القاهرة ومنطقة زايد يؤكد أن هذه المنطقة ستكون بين أحد أهم المناطق الواعدة التى ينتظرها مستقبل كبير على المستوى السكنى والتجارى والإدارى، حيث تعمل الدولة على الانتهاء من البنية التحتية فى أسرع وقت ومواصلة الليل بالنهار لإنجاز المشروعات ودخولها الخدمة.