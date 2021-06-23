خبير: الدولة مهتمة بتحقيق تنمية عمرانية فى جميع المحافظات

قال محمد طلعت، الخبير العقاري، إن هناك اهتمامًا وجهودًا كبيرة من الدولة فى مجال التنمية العمرانية على مستوى الجمهورية فى كافة القطاعات، منها إنشاء الطرق والكبارى، وإنشاء المدن الجديدة، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف طلعت، أن الدولة لم تهتم ببناء العاصمة الإدارية الجديدة فقط، بل اهتمت بالتنمية فى كافة المدن الجديدة، ومن بينها منطقة غرب القاهرة وتحديدًا الشيخ زايد وأكتوبر، حيث ساهم القرار ٢٣٠ بضم ٢٥٠٠ فدان إلى الشيخ زايد عام ٢٠١٧ فى إحداث تنمية حقيقية غرب القاهرة، وتوفير فرص عمل لعشرات الآلاف من الشباب والعمال فى القطاعات المختلفة.

وأشار طلعت إلى أن منطقة زايد وأكتوبر من بين أهم المناطق الواعدة فى غرب القاهرة، حيث أنشأت الدولة مطار غرب القاهرة؛ لتزويد هذه المنطقة بالخدمات اللازمة وخدمة السياحة الوافدة إلى الأهرامات والمتحف المصري الكبير، وليست العاصمة الإدارية فقط بل التركيز فى المناطق الأخرى وفى كل مكان على مستوى الجمهورية.

وتابع محمد طلعت أن تواجد كبار المطوريين العقاريين فى غرب القاهرة ومنطقة زايد يؤكد أن هذه المنطقة ستكون بين أحد أهم المناطق الواعدة التى ينتظرها مستقبل كبير على المستوى السكنى والتجارى والإدارى، حيث تعمل الدولة على الانتهاء من البنية التحتية فى أسرع وقت ومواصلة الليل بالنهار لإنجاز المشروعات ودخولها الخدمة.