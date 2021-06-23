هزة أرضية تضرب إقليم الدريوش بالمغرب

أعلن معهد المغرب للجيوفيزياء أنه تم تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 3.7 درجات بمقياس ريختير، بإقليم الدريوش.

وأفاد بيان للشبكة المغربية للمراقبة والإنذار الزلزالي، التابعة للمعهد، أن الهزة، التي حدد مركزها على بعد 45 كيلومترا بإقليم الدريوش، سُجلت على عمق 18 كيلومترا، عند التقاء خط العرض 35.600 درجة شمالا وخط الطول 3.595 درجة غربا.

وفي وقت سابق، أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن هزة أرضية بقوة 5.9 درجة ضربت جزر دوديكانيسيا في اليونان والمنطقة الحدودية مع تركيا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، أشار المركز إلى أن الهزة وقعت على عمق كيلومترين، فيما لم تصدر حتى الآن أي تقارير عن وقوع ضحايا بشرية.

يذكر أن هزة أرضية وقعت في مدينة إسطنبول التركية السبت الماضي، شعر بها الأهالي في عموم المدينة وكانت قوتها 3.9 درجة، ومركزها منطقة قارطال في الشطر الآسيوي من المدينة.

وتسببت الهزة بحالة من الذعر لفترة وجيزة لدى بعض المواطنين في الشطر الآسيوي، حيث سارعوا إلى مغادرة منازلهم وأماكن عملهم.

وفي الآونة الأخيرة وقعت عدة زلازل في العديد من الدول على مستوى العالم، كان آخرها هزة أرضية بقوة 6.4 درجة وقعت على بعد 200 كيلومتر قبالة سواحل تونجا جنوب المحيط الهادئ.

كما رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي EMSC، في 20 أبريل الحالي، بأن هزة أرضية بقوة 6 درجات على مقياس ريختر ضربت منطقة نياس في إندونيسيا.

وفي النمسا، شعر السكان بالهزات في مناطق وولايات مثل العاصمة فيينا وهولابرون و بورغنلاند وسالزبورج.

جدير بالذكر أنه قد أكد وزير خارجية النمسا، ألكسندر شالينبرج، التزام بلاده بزيادة التعاون الدولي من أجل تنفيذ برامج نزع السلاح و دعم التعددية و الطرق الدبلوماسية لتحقيق السلام على أسس مستدامة.

وقال شالينبرج، في تصريح: "يمكننا فقط حل التحديات العالمية بالعمل معًا، لهذا نحتاج إلى نظام فعال متعدد الأطراف".

وتم رصد هزة أرضية بقوة تتراوح بين 4.2 إلى 4.5 درجة بمقياس ريختر ضربت مناطق جنوبية في كل من إسرائيل والأردن.