سفير مصر فى كندا: القاهرة تهتم بتعزيز دور الدولة المركزية فى أفريقيا

أكد سفير مصر بكندا أحمد أبو زيد، على الأهمية التي توليها مصر لتعزيز دور الدولة المركزية في أفريقيا والشرق الأوسط في مواجهة محاولات تقويضها، لا سيما من خلال ظواهر انتشار الميليشيات المسلحة، وكذلك أهمية الحفاظ على وحدة النسيج الوطني للشعوب في مواجهة محاولات بث الفُرقة بين أبناء الوطن الواحد.



جاء ذلك خلال المحاضرة التي ألقاها السفير، بدعوة من قسم الدراسات الأمنية بجامعة أوتاوا، حول "محددات الأمن القومي المصري في بيئة متغيرة".



واستعرض السفير أبو زيد أهم ثوابت ومحددات الأمن القومي المصري تاريخيًا، والتطورات التي شهدتها البيئة الأمنية والجيواستراتيجية في الشرق الأوسط وأفريقيا خلال الأعوام الأخيرة.



كما تطرق السفير المصري، خلال المحاضرة، التي شارك فيها عدد كبير من طلاب وأساتذة العلوم السياسية والدراسات الأمنية والاستراتيجية بالجامعة، إلى الجهود التي تبذلها مصر لتعزيز الاستقرار والأمن الإقليمي.



وسلط الضوء على القضايا التي تُمثل تحدياً مباشراً لأمن مصر القومي، مثل ملف الإرهاب، والأمن المائي، وليبيا، والقضية الفلسطينية، فضلاً عن التحديات الجديدة المرتبطة بالأمن السيبراني وأمن الطاقة وأمن المعلومات والهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر.



واستعرض السفير جهود مصر في تثبيت الاستقرار وتسوية النزاعات بالطرق السلمية، لافتاً إلى أن استقرار الشرق الأوسط وأفريقيا يضمن الحفاظ على مصالح الكثير من دول العالم وليس فقط دول المنطقة.

وعلى صعيد آخر، أعلنت الحكومة الفيدرالية الكندية، أن المواطنين الكنديين الذين تم تطعيمهم بالكامل والمقيمين الدائمين سيكونون قادرين على دخول كندا ولن يحتاجوا إلى الحجر الصحي اعتبارًا من 5 يوليو المقبل.



وأوضحت الحكومة- في بيان - أن ذلك يأتي في الوقت الذي حقق فيه العديد من المقاطعات الكندية أهدافا رئيسية للتطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، حيث تلقى أكثر من 75% من الكنديين المؤهلين جرعة واحدة على الأقل، وأكثر من 20% تلقوا الجرعتين.



من جهتهم، قال عدد من المسئولين الكنديين- خلال إحاطة صحفية- إن أولئك الذين يدخلون البلاد سيحتاجون إلى تقديم مستندات تثبت أنهم تلقوا جرعات من اللقاحات المعتمدة في كندا قبل 14 يومًا على الأقل من دخول البلاد.



وأضافوا: "أنه يجب على المسافرين تقديم المعلومات المتعلقة بكوفيد-19 إلكترونيا قبل الوصول، واستيفاء متطلبات الاختبار قبل وعند الوصول".