الأربعاء 23 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة: نؤيد مطالب مصر والسودان بملف سد النهضة

السفير ماجد عبد الفتاح
السفير ماجد عبد الفتاح

قال السفير ماجد عبد الفتاح، مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة، إن جامعة الدول العربية تؤيد مطالب مصر و السودان في ملف سد النهضة الإثيوبي.

وأضاف عبدالفتاح - في حديثه  خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد" مع الإعلامي أحمد موسى- أن الجامعة العربية تراعي منح الفرصة للاتحاد الأفريقي للقيام بالمهمة التي كلفه بها مجلس الأمن في الوساطة بشأن أزمة السد الإثيوبي، موضحًا أنه سيتم التوجه لمجلس الأمن من قبل القاهرة و الخرطوم مع كل الدعم من المجموعة العربية.

و أشار إلى أن هناك اجتماعًا على مستوى وزراء الري على مستوى الدول الثلاث مصر إثيوبيا و السودان في 24 من الشهر الجاري بعدما تم تأجيله من قبل وفقًا لطلب الجانب الإثيوبي بسبب الانتخابات، لافتًا إلى أن مصر و السودان يجمعان مستندات و أدلة لمشروع قرار يعرض على مجلس الأمن بشأن السد الإثيوبي.

واستطرد مندوب الجامعة العربية في الأمم المتحدة، أنه سيتم تقديم مشروع قرار لمجلس الأمن بشأن أزمة السد الإثيوبي، مضيفًا أنه تم الاتفاق بين الدول العربية حيث يوجد لكل منها دور سوف تقوم به وفق خطة موحدة.

و أردف السفير ماجد عبد الفتاح: "نريد التوصل لاتفاقية ملزمة حول قواعد ملء و تشغيل السد الإثيوبي"، موضحًا أن هناك دولًا تقف بجوار إثيوبيا في مجلس الأمن، ومن ثم يجب على الدول العربية التحرك لمواجهة ذلك والتحرك في هذا الإطار.

وقال في حديثه اليوم: "ربما تغير نتائج الانتخابات الإثيوبية موقف أديس أبابا المتعنت تجاه سد النهضة"، مضيفًا أنه سوف يتم إجراء تصويت إجرائي من مجلس الأمن للموافقة على عقد جلسة بشأن سد النهضة.

الامم المتحدة الافريقي جامعة الدول العربية الدول العربية العربية مجلس الأمن أحمد موسى صدى البلد الخرطوم برنامج على مسئوليتي سد النهضة الإثيوبي

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