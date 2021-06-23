الأربعاء 23 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط شخصين بحيازتهما كميات من أحجار يستخلص منها الذهب فى أسوان

أحجار يستخلص منها
أحجار يستخلص منها الذهب

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، من القبض على شخصين بحيازتهما كميات من الأحجار التي يستخلص منها خام الذهب ضمن قضايا التنقيب، وفي إطار الحملات الأمنية التي يتم تنظيمها.

 

وتلقت مديرية أمن أسوان، إخطارًا يفيد نجاح ضباط المديرية في إلقاء القبض على شخصين بحيازتهما التالي: سيارة محمل عليها (150) جوال من أحجار الكوارتزالتي يستخلص منها خام الذهب  تزن حوالي 8 طن.

 

وأجرت الأجهزة الأمنية تحرياتها حول المتهمان، والتأكد من عملهم في التنقيب عن الذهب، وأن الذي يتم استخلاصه خام من أحجار الكوارتز.

 

تم تشكيل فريق للقبض عليه، وتوجهت القيادات الأمنية إلي المكان وتم القبض عليهم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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