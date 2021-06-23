الأربعاء 23 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة بمحور قناة السويس

الحشيش
الحشيش

 تمكنت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس بقطاع أمن المنافذ من ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الإسماعيلية) حال محاولته تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة المختلفة المخبأة داخل السيارة قيادته أثناء عبوره من الجهة الشرقية.

السيارة المضبوطة

 وعُثر بداخل السيارة على (756 طربة لمخدر الحشيش – 247 لفافة مختلفة الأحجام من نبات البانجو المخدر – كمية كبيرة من جوهر الأفيون المخدر وزنت 5كيلو جرام تقريباً – هاتف محمول – مبلغ مالى) وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار بالمواد المخدرة.

الإدارة العامة قناة السويس محور قناة السويس أمن المنافذ محافظة الإسماعيلية المواد المخدرة

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وائل لطفي

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